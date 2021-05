1 Alexander Blickle aus Hechingen. Foto: Hubert Zanger

Wenn diesen Freitag, 4. Juni, in Kirchheim/Teck die baden-württembergischen Landesmeister der Landschaftsgärtnerei ermittelt werden, wird auch Alexander Blickle aus Hechingen unter den Teilnehmern sein.

Hechingen - Insgesamt treten zwölf Auszubildende in sechs Zweierteams an. Sie sind die Besten aus zurzeit 1442 Jugendlichen, die in Baden-Württemberg den Beruf des Landschaftsgärtners erlernen.

Alexander Blickle vom Ausbildungsbetrieb Hubert Zanger GmbH in Hechingen hat somit bereits die erste Hürde genommen. Er tritt gemeinsam mit Emanuel Schmundt, der seine Ausbildung bei der Roland Oberer Garten- und Landschaftsbau GmbH in Sulz absolviert, an.

Vorgarten nach Plan

In sieben Stunden gilt es, auf einer Fläche von drei mal drei Metern einen kleinen Vorgarten nach Plan zu bauen. Dabei entstehen eine Natursteinmauer mit Sitzfläche, Pflasterbeläge, ein Weg aus Schrittplatten und eine Bepflanzung, bestehend aus zwei Bäumen in Säulenform sowie eine abwechslungsreichen und standortgerechte Staudenpflanzung.

Eine Fachjury aus Betriebsinhabern und Ausbildern bewertet die kleinen Gärten nach den Regeln der Technik, aber auch Teamarbeit sowie Arbeitssicherheit fließen mit in das Ergebnis ein.

Wettbewerb live mitverfolgen

Der Wettbewerb startet um 8.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt lässt sich der Verlauf der Wettbewerbsbaustellen auf dem Facebook-Account des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL) unter www.facebook.com/green.creative.work mitverfolgen. Auf dem Instagram-Account des VGL unter www.instagram.com/green.creative.work werden entsprechende Eindrücke veröffentlicht. Hier darf beim Endspurt ab 15.30 Uhr mitgefiebert werden. Auch die Siegerehrung wird hier gegen 17 Uhr übertragen.

Staatssekretärin Sabine Kurtz übernimmt zusammen mit Erwin Halter, Vorstand im VGL und zuständig für das Ressort Fachkräftesicherung, die Ehrung der Teams. Das Sieger-Team darf Baden-Württemberg im September beim Landschaftsgärtner-Cup 2021 auf der Bundesgartenschau in Erfurt vertreten.