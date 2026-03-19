Landschaften und Porträts: Malerin zeigt in Schiltach erstmals ihre Kunstwerke

Unter dem Stichwort „…Unterwegs…“ stellt Hobbymalerin Gisela Günther im Treffpunkt Landschafts- und Porträt-Bilder aus. Die Vernissage dazu findet am Freitag, 20. März, um 18 Uhr statt.
Es sind die unverhofften Begegnungen, die im Leben eine bedeutende Wendung bringen. Als das gebürtige „Nordlicht“ Gisela Günther, die seit über 28 Jahren im Schwarzwald wohnt und kurz vor dem Umzug von Langenschiltach nach Hardt steht, im vergangenen Jahr ihrer befreundeten Kollegin Elke Nierle beim Abhängen der Bilder im Treffpunkt half, kam sie mit Treffpunkt-Leiterin Uli Stein ins Gespräch.