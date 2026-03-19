Landschaften und Porträts: Malerin zeigt in Schiltach erstmals ihre Kunstwerke

Unter dem Stichwort „…Unterwegs…“ stellt Hobbymalerin Gisela Günther im Treffpunkt Landschafts- und Porträt-Bilder aus. Die Vernissage dazu findet am Freitag, 20. März, um 18 Uhr statt.

Es sind die unverhofften Begegnungen, die im Leben eine bedeutende Wendung bringen. Als das gebürtige „Nordlicht“ Gisela Günther, die seit über 28 Jahren im Schwarzwald wohnt und kurz vor dem Umzug von Langenschiltach nach Hardt steht, im vergangenen Jahr ihrer befreundeten Kollegin Elke Nierle beim Abhängen der Bilder im Treffpunkt half, kam sie mit Treffpunkt-Leiterin Uli Stein ins Gespräch.

„Als ich ihr erzählte, dass ich auch Bilder male, hat sie mir spontan angeboten, in 2026 im Treffpunkt auszustellen. Dann haben wir alles vorbereitet und nun ist es soweit“, freut sich die Künstlerin auf ihre Premiere, denn es wird ihre erste Ausstellung sein.

50 Bilder von Landschaften und Porträts

Zu sehen sind circa 50 Bilder von Landschaften, Tier- und Menschenporträts in Acryl, Pastellkreide und Aquarell. Wer ihre Werke betrachtet, dem fällt ihre Verbundenheit mit dem Meer und den unternommenen Urlaubsreisen auf. Da ist zum Beispiel die Nordseeküste der Insel Amrum darunter, wie auch ihr Sohn im Sonnenuntergang der Wüste auf der Sinai-Halbinsel.

Was das Malen mit Farbe betrifft, ist die 71-jährige zweifache Mutter eine Spätstarterin. „Ich habe schon von Kindheit an mit Bleistift und Kohle gezeichnet und Bilder auf Holz gebrannt. Nur mit der Farbe stand ich praktisch auf Kriegsfuß. Vor rund vier Jahren habe ich dank meiner Freundin Elke den Mut und Zugang dazu gefunden. Am Anfang war es Acryl, dann kamen Pastellkreiden hinzu und zuletzt auch Aquarell, Fototransfer und Drucke“, schildert Günther, die mit 35 Jahren Psychologie studierte.

Beim Malen vergesse sie Zeit und Raum und suche die Balance zwischen Anspannung und abschalten. Sie versuche auszudrücken was in ihr vorgehe und raus dürfe. Das funktioniere aber nicht immer. „Da habe ich Zeit, ins Atelier zu gehen und nichts klappt. Die Tagesform ist entscheidend. Immer schon waren mir kreative Ausdrucksformen wichtig. Ich tanze gerne Ballett, Standardtänze und ganz neu Bachblütentänze“, berichtet die Künstlerin.

Beim Malen weitergebracht hätten sie Kurse in Hegne und insbesondere in der Szene 64 in Schramberg. „Meine Bilder haben viel mit mir zu tun und meinem Interesse an Menschen und ausdrucksstarken Gesichtern. Das ist aber ganz sicher noch nicht das Ende. Ich werde weiter lernen, ausprobieren, auch Abstraktes und neue Techniken wagen. Und ich werde stets nach neuen Motiven suchen und halt „unterwegs“ sein“, blickt die im Herzen ein Nordlicht gebliebene Malerin voraus.

Bilder ziehen nach Ausstellung in neue Wohnung

Die Ausstellung im Treffpunkt kommt ihr zeitlich sehr gelegen. Wenn sie die Bilder nach der Finissage am 31. Mai wieder abhängt, werden sie mit ihr in die neue Wohnung nach Hardt umziehen. Dort beginnt für sie der nächste Neuanfang nach Hamburg, Nagold, Tennenbronn und Langenschiltach.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung

von Gisela Günther kann während der Öffnungszeiten des Treffpunkts mittwochs, freitags und sonntags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Sie dauert bis 31. Mai 2026.