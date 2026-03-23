Landratswahl in Rottweil: VS-Kandidat Frank Bonath muss sich deutlich geschlagen geben

Frank Bonath aus Villingen wollte Landrat in Rottweil werden. Das hat er nicht geschafft. Er unterlag bei der Wahl deutlich.
Nach einem Wahlgang stand das Ergebnis fest: Neuer Landrat in Rottweil wird Christoph Keckeisen. Er erhielt 39 Stimmen – mehr als 90 Prozent der anwesenden 43 von 46 Kreistagsmitgliedern stimmten für den Kandidaten vom Bodensee. Er tritt die Nachfolge von Wolf-Rüdiger Michel an, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr angetreten war und Ende April in den Ruhestand eintreten wird.