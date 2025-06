Landratswahl in Freudenstadt

1 Für den Landkreis Freudenstadt wird am 28. Juli ein neuer Landrat gewählt. Foto: Michel Es bleibt bei zwei Bewerbern für die Landratswahl in Freudenstadt Ende Juli.







Michael Ruf, Bürgermeister in Baiersbronn, und Andreas Junt, Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, werden bei der Landratswahl in Freudenstadt am Montag, 28. Juli, gegeneinander antreten.