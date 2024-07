Landratswahl in Esslingen: SPD spricht sich gegen OB aus Horb aus – so reagiert er

1 Peter Rosenberger bei einem Firmenbesuch in Horb – im industriestarken Landkreis Esslingen möchte er Landrat werden. Doch hat er genug Stimmen hinter sich? Foto: Jürgen Lück

Rückschlag für Peter Rosenberger: Die SPD in Landkreis Esslingen hat sich gegen ihn als Kandidaten für die Aufgabe als Landrat entschieden. So begründet die SPD ihre Entscheidung und so reagiert der Oberbürgermeister von Horb.









Link kopiert



Die CDU will ihn unterstützen, die Grünen auch. Am 26. Juli möchte Peter Rosenberger zum Landrat gewählt werden. Und der OB von Horb hatte sich auch gute Chancen ausgerechnet, dass er bei der SPD punkten kann. „Ich bin ja politisch nicht so weit weg von der SPD, bin in der CDU eher auf der linken Seite“, sagte er kurz nach der Kommunalwahl im Gespräch mit unserer Redaktion.