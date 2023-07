Bockbierfest am Bürgerhaus Die Kippenheimer wissen auch am neuen Standort zu feiern

Das erste Bockbierfest auf dem neuen Festplatz beim Bürgerhaus Kippenheim wurde ein Erfolg. Nach einem – wetterbedingt – verhaltenen Start am Freitag waren am Samstag alle Plätze besetzt. Auch das Frühschoppenkonzert am Sonntag kam gut an.