Landratsamt Zollernalbkreis: Waltraud Barth-Lafargue nach 45 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Fast 45 Jahre, davon 40 am Landratsamt Zollernalbkreis, wurde Waltraud Barth-Lafargue in den Ruhestand verabschiedet. Außerdem wurden weitere langjährige Mitarbeiter geehrt.

Der Einsatz und die Treue von sechs langjährigen Mitarbeitenden des Landratsamts Zollernalbkreis sind in einer Feierstunde gewürdigt worden. Landrat Günther-Martin Pauli, Personalamtsleiterin Cornelia Staab und Personalratsvorstandsmitglied Laura Levai sowie die Dezernats- und Amtsleitungen ehrten die Kolleginnen und Kollegen und sprachen ihnen im Sitzungssaal Dank und Respekt für den wertvollen Einsatz zugunsten des Landkreises sowie der Bürgerinnen und Bürger aus.

Nach fast 45 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 40 beim Landratsamt Zollernalbkreis, wurde Waltraud Barth-Lafargue in den Ruhestand verabschiedet. Sie war zunächst im Umsiedlungsamt, anschließend in der Abfallüberwachung tätig. 2007 wechselte Barth-Lafargue zum Bau- und Umweltamt in das Sachgebiet Gewerberecht und Immissionsschutz.

Erste Ortsvorsteherin im Kreis

Als Sachgebietsleiterin habe sie mit ihrem großen Fachwissen, gepaart mit ihrer ruhigen Art, Herausforderungen stets pragmatisch und unbürokratisch gelöst, sagte Erster Landesbeamter Matthias Frankenberg. Darüber hinaus wirkte sie im Personalrat als Vertreterin der Beamten. Hervorzuheben sei ebenso ihr kommunalpolitischer Einsatz: Als Ortschaftsrätin und – als erste Frau in diesem Amt im Zollernalbkreis – Ortsvorsteherin gestaltete sie über Jahrzehnte ihre Heimatgemeinde Melchingen mit und gehörte ebenfalls lange Zeit dem Burladinger Gemeinderat an. Ehrenamtlich war Barth-Lafargue zudem vielfältig aktiv, besonders am Herzen lag ihr die Pflege der deutsch-französischen Freundschaft.

Weitere Ehrungen

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurde Martina Baumgärtner (Ordnungsamt) geehrt. Auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst blicken Iska Heck (Bauen und Naturschutz), Thomas Micka (Sozialamt), Sandra Schwarz (Digitalisierung) und Elisabeth Asmussen (Veterinärwesen und Verbraucherschutz) zurück.