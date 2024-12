Nach einer erfolgreichen Testphase führt das Bauamt des Landratsamts Zollernalbkreis zum 1. Januar 2025 die digitale Antragsstellung ein. Baurechtliche Anträge können nur noch bis Ende 2024 in Papierform eingereicht werden.

Das ist verbindlich

Die digitale Antragsstellung ist von der Landesbauordnung verbindlich vorgesehen. Die Abgabe der erforderlichen Unterlagen, zum Beispiel für den Bau eines Hauses oder einer Nutzungsänderung, erfolgt ab 1. Januar 2025 ausschließlich über die Plattform Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg (ViBa BW).

Lesen Sie auch

Neben der Einreichung neuer Anträge können auf der Plattform ebenso bereits begonnene Anträge weiterbearbeitet und digital eingereichte Anträge eingesehen werden. Mit dem Virtuellen Bauamt werden die gesamten baurechtlichen Verfahren vollständig digital abgewickelt. Anträge per E-Mail oder in Papierform werden nicht mehr angenommen. Derzeit noch in Papierform vorliegende Anträge werden weiterhin analog geführt.

Anmeldung notwendig

Für die Nutzung der Plattform ViBa BW ist eine Anmeldung notwendig. Hinweise dazu sowie hilfreiche Informationen rund um die digitale Antragsstellung findet man online auf www.zollernalbkreis.de/virtuelles+bauamt. Der Zugang zur Plattform des Landratsamts Zollernalbkreis erfolgt über https://bw.digitalebaugenehmigung.de/lk-zollernalb.