Das Amt für Zuwanderung und Integration und ein Teil des Ordnungsamtes Zollernalbkreis sind in die Grünewaldstraße 15 in Balingen eingezogen, teilt die Pressestelle des Landratsamts Zollernalbkreis mit. Das ehemalige Druck- und Verlagshaus wurde in den vergangenen Monaten umgebaut.

Entstanden ist ein Kundencenter im Erdgeschoss, wo sich Mitarbeiter und Kunden über einen Schalter austauschen, der den direkten Kontakt auf ein Minimum reduziert. Dort erfolgt etwa die Rück- und Abgabe von Waffen in die Obhut des Ordnungsamts.

Lesen Sie auch

Personalzuwachs machten die Anmietung in Balingen notwendig

Büros und Besprechungszimmer sind in den Ebenen Eins und Zwei untergebracht und im Außenbereich stehen 60 Stellplätze zur Verfügung. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich und verfügt über einen Aufzug.

Die Anmietung des Gebäudes war zwingend notwendig aufgrund des Personalzuwachses beim Landratsamt in den vergangenen Jahren, heißt es weiter. Eine Nachverdichtung in einzelnen Gebäuden wie dem Hauptgebäude in der Hirschbergstraße oder dem Postgebäude in Balingen ist nicht mehr möglich.

Führerscheinstelle und Betreuungsbehörde ziehen nicht um

Zum Amt für Zuwanderung und Integration gehört die gemeinsame Ausländerbehörde mit der Stadt Balingen, die Unterbringungs- und Asylbewerberleistungsbehörde sowie der Bereich Einbürgerungen und Integration. Das Amt betreut 25 000 Personen im Zollernalbkreis.

Das Ordnungsamt umfasst die Bereiche Ordnungswidrigkeiten, Standesamtsaufsicht und Heimaufsicht sowie den Bereich Gewerbe, Gaststätten, Waffen und Jagd. Die Führerscheinstelle gehört ebenso zu dem Amt – bleibt aber an ihrem bisherigen Standort in der Richard-Strauß-Straße 5 in Balingen. Gleiches gilt für die Betreuungsbehörde, die in der Hirschbergstraße bleibt.