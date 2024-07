Landratsamt zieht Waffen ein: Bürgergarde Schömberg steht ohne Gewehre da

1 Das Landratsamt Zollernalb hat die historischen Gewehre der Bürgergarde Schömberg einkassiert. (Symbolfoto) Foto: Grindstone Media Grp - stock.ado/Walter G Arce Sr Grindstone Medi

Die Waffenbehörde des Landratsamts hat die historischen Langwaffen der Historischen Bürgergarde Schömberg eingezogen. Die Waffenrechtliche Erlaubnis sei nicht aktuell. Der Verein will nun nachbessern.









Eigentlich hätte die Historische Bürgergarde Schömberg am Wochenende am Landestreffen der historischen Bürgergarden in Rottenburg teilnehmen wollen. Doch weil ihnen ein wichtiges Utensil abhanden gekommen ist, haben Sie ihr Kommen abgesagt. Die historischen Gewehre hat das Landratsamt Zollernalb einige Tage zuvor einkassiert.