Landratsamt wird kritisiert: Friesenheims Parksituation sorgt für Frust

Seit Jahren ist Friesenheim hinterher, Parkplatzmarkierungen umzusetzen. Zum Ärger, dass das Landratsamt mit Genehmigungen auf sich warten lässt, kommt weitere Kritik hinzu.
Gleiches Recht für alle fordern Gemeinderat und Verwaltung, wenn es um die Markierung von ausgewiesenen Parkplätzen geht. Ute Beiser (FW) hat am Montag im Gemeinderat das Thema angesprochen: „In Hofweier wurde mit der Einzeichnung von Parkplätzen begonnen, wie ist der Stand der Dinge in Friesenheim?“ Mit Argusaugen wird die Parkplatzmarkierung im Nachbarort von Oberschopfheim beobachtet. „Offensichtlich geht dort, worauf wir schon seit vielen Jahren warten“, monierte auch Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle und ergänzte: „Ich bin entrüstet, wie lange man uns in Oberschopfheim hinhält.“ Dass dies in Friesenheim nicht funktioniere, könne nicht so weitergehen. Mehrfach wurde an das Landratsamt geschrieben und bis heute liege noch keine Rückmeldung vor. „So geht das nicht“, echauffierte sich Jäckle. Bürgermeister Erik Weide betonte: „Wir werden den Druck nochmal erhöhen.“