Landratsamt Rottweil: Das Restgebäude erhalten

1 Der Abriss des Rottweiler Landratsamts ist in vollem Gange. Foto: Schmider/Landratsamt Rottweil

Nachhaltigkeit beginnt mit dem Erhalt von Gebäuden, der sogenannten grauen Energie. Unser Leser Günther Seitz aus Rottweil plädiert deshalb für eine Kehrtwende beim Landratsamtabriss.









Der Landkreis Rottweil hat die einmalige Chance, den Abriss des Restgebäudes des Landratsamtes zu stoppen. Noch steht der prächtige Bau, der neu für die Verwaltung ausgebaut werden kann. Das wäre ein großes Signal an die Jugend und die Zukunft der Region, dass Bauen im Bestand möglich ist. Riesige Mengen an CO² sind in dem Baukörper gebunden und würden dadurch erhalten.