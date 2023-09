1 Die Hasenpest oder auch Tularämie ist eine Gefahr besonders für wildlebende Nager. Foto: Pixabay/nathalieburblis

Spaziergänger in der Natur müssen vorsichtig sein: In Baden-Württemberg gibt es wieder vermehrt Fälle von der Hasenpest. Auf was Haustierbesitzer und Spaziergänger nun achten müssen, erklärt das Landratsamt Schwarzwald-Baar.











Tierliebhaber oder Haustierbesitzer könnten bei folgender Nachricht aufschrecken: Die Tularämie, oder umgangssprachlich auch Hasenpest genannt, ist im Umlauf, in Baden-Württemberg sind bereits einige Hasen an diesem verendet und auch im Nachbar-Landkreis Rottweil sind zwei Tiere mutmaßlich an dem Erreger gestorben.