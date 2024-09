Landratsamt in Rottweil: 78-Millionen-Projekt – das muss man zu Abriss und Neubau wissen

1 Auch der Sitzungssaal des Kreistags ist inzwischen leer. Von links: Hermann Kopp, Erster Landesbeamter, Andrea Schmider, Pressesprecherin des Landratsamts, und Stephan Niebling, Technischer Projektleiter für den Neubau des Landratsamts. Foto: /Eric Zerm

Wenn alles wie geplant verläuft, hat der Landkreis Rottweil Anfang 2028 ein neues Landratsamt. Die alten Gebäude sind inzwischen geräumt. Wir haben vor Ort alle Infos zusammengetragen: Wann geht es los, wo sind die Ämter jetzt?









Link kopiert



Die Tage des bisherigen Landratsamts in Rottweil sind gezählt. Die Gebäude an der Königsstraße – inklusive des Hochhauses – sind schon so gut wie leer. Derzeit zieht noch die Kfz-Zulassungsstelle aus dem Erdgeschoss in ihr neues vorübergehendes Zuhause an der Königsbergerstraße um. Am Dienstag, 1. Oktober, beginnt die BERB GmbH & Co. KG aus Sulz am Neckar mit den Rückbauarbeiten.