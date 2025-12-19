Landratsamt in Balingen: Zahlreiche Mitarbeiter werden geehrt

Der verlässliche Einsatz und die Loyalität von zehn langjährigen Mitarbeitenden des Landratsamts Zollernalbkreis sind nun in einer Feierstunde gewürdigt worden.
Landrat Günther-Martin Pauli, Personalamtsleiterin Cornelia Staab und Personalratsvorsitzende Valentina Kandler sowie die Dezernats- und Amtsleitungen würdigten die Verdienste der Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt und sprachen ihnen im Sitzungssaal Dank und Anerkennung für die treue Verbundenheit und das Engagement zugunsten des Landkreises sowie der Bürgerinnen und Bürger aus.