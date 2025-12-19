Landratsamt in Balingen: Zahlreiche Mitarbeiter werden geehrt

Der verlässliche Einsatz und die Loyalität von zehn langjährigen Mitarbeitenden des Landratsamts Zollernalbkreis sind nun in einer Feierstunde gewürdigt worden.

Landrat Günther-Martin Pauli, Personalamtsleiterin Cornelia Staab und Personalratsvorsitzende Valentina Kandler sowie die Dezernats- und Amtsleitungen würdigten die Verdienste der Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt und sprachen ihnen im Sitzungssaal Dank und Anerkennung für die treue Verbundenheit und das Engagement zugunsten des Landkreises sowie der Bürgerinnen und Bürger aus.

Staab betonte laut Mitteilung, dass das Jahr 2025 im Landratsamt enorme personelle Veränderungen mit sich gebracht habe. Zahlreiche (Führungs-)Persönlichkeiten schieden nach teils jahrzehntelangen Diensten aus.

Sieben Mitarbeiter nun im Ruhestand

Sieben Mitarbeitende wurden in der Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Markus Zehnder hatte nach der Ausbildung zum Gärtner, dem Gartenbau-Studium, einer Zwischenstation in der Wirtschaft sowie der Mitarbeit in einem Umweltforschungsprojekt des Landes 1992 als Fachberater für Obst-, Gartenbau- und Landschaftspflege im Landratsamt Zollernalbkreis begonnen. Diese Aufgabe nahm er 33 Jahre wahr und machte sich aufgrund seiner Fachkenntnis überregional einen Namen als Spezialist für Obstsorten und, so Landwirtschaftsamtsleiterin Jana Kleen, als Kämpfer für den Erhalt des Streuobstlandschaft.

Mit Diplom-Agraringenieur Ulrich Ziegler scheidet ein Pflanzenbau-Experte aus dem Dienst. Seit 2012 wirkte Ziegler als Sachgebietsleiter Landwirtschaftliche Produktion beim Landwirtschaftsamt, davor war er unter anderem als selbstständiger Landwirt sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesanstalt für Pflanzenbau und der Universität Hohenheim aktiv. Im Landwirtschaftsamt war Ziegler zudem, sagte Jana Kleen, für seine Begeisterung für Technik, seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement für die Gemeinschaft bekannt und beliebt.

Fachmann für Ordnungswidrigkeiten

Nach 45 Jahren – davon 39 beim Landratsamt Zollernalbkreis – tritt Gabriele Fischer-Schulz in den Ruhestand. Sie war in den verschiedensten Bereichen tätig – Jugendamt, Kreiskasse, Wasseramt, Sozialamt – ehe sie zuletzt im Ordnungsamt das Sachgebiet Betreuungen leitete. Sozial- und Rechtsdezernent Georg Link sagte, Gabriele Fischer-Schulz sei mit ihrer profunden Menschenkenntnis stets eine „Kümmerin“ für die Bürgerinnen und Bürger gewesen.

Mit Jochen Conzelmann scheidet ein Fachmann für Ordnungswidrigkeiten aus dem Dienst. Seit 2005 war Conzelmann beim Landratsamt tätig, davor hatte er die zentrale Bußgeldstelle für den Regierungsbezirk Tübingen beim Gewerbeaufsichtsamt Sigmaringen geleitet. Conzelmann habe stets kompetent, verlässlich, rücksichtsvoll und durchsetzungsstark agiert und sei zudem im Personalrat engagiert gewesen, würdigte Ordnungsamtsleiter Christoph Foth.

Zwei Mitarbeitende wurden geehrt

Als eine Führungskraft, die immer den Nachwuchs gefördert und mit ihrer ruhigen, besonnenen Art Meilensteine erreicht habe, wurde Susanne Riehle gelobt, die Anfang Dezember als Leiterin des Amts für Vermessung und Flurneuordnung in den Ruhestand getreten ist. Dezernentin Catharina Pawlowskij wünschte Riehle zum Abschied immer Rückenwind – besonders bei ihrem Hobby, dem Segeln.

Als „Institution im Jugendamt“ bezeichnete Amtsleiterin Isabell Barth Sabine Fleiner, die – nach 46 Jahren im Öffentlichen Dienst – in den Ruhestand ging. Nach Stationen im Haupt- und im Personalamt sowie beim Sozialamt war Fleiner seit 1992 im Jugendamt tätig, seit 1997 als Leiterin der Unterhaltsvorschusskasse. Amtsleiterin Isabell Barth würdigte besonders Fleiners Aufgeschlossenheit.

Ebenfalls aus dem Jugendamt verabschiedet wurde, nach mehr als 42 Dienstjahren, Michaela Schneider. In ihrer Laufbahn war sie – immer mit Herzblut und Engagement, so Jugendamtsleiterin Isabell Barth – in verschiedenen sozialen Bereichen tätig gewesen, zuletzt im Bereich Eingliederungshilfe.

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurden zwei Mitarbeitende geehrt: Regine Schneider (Verkehrsamt) und Michael Hegele (Umwelt und Arbeitsschutz). Auf 25 Jahre blickt Timo Löffler (Haupt-, Kultur- und Schulamt) zurück.