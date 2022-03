1 Landratsamt Freudenstadt. Foto: Rath

Die Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag im Landratsamt Freudenstadt ist kurzfristig abgesagt worden. Grund sei der "krankheitsbedingten Ausfall mehrerer wichtiger Akteure".















Freudenstadt - Dies teilte die Behörde am Montagmorgen mit. Die Sitzung werde auf Montag, 21. März, verschoben. Beginn ist um 15 Uhr.

Tagung des Kreistags entfällt

Die den 21. März geplante Sitzung des Kreistags entfällt ersatzlos. Die dort geplanten Themen werden auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreistags am Montag, 9. Mai, verschoben.

Grassiert Corona im Landratsamt? Schon seit zwei Wochen meldet das Gesundheitsamt Verzögerungen bei der Aufarbeitung der aktuellen Fallzahlen wegen eines hohen Krankenstands. Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, wollte das nicht kommentieren: Die Behörde als Arbeitgeber nehme Krankmeldungen entgegen, frage die Gründe jedoch nicht ab.

Hohe Inzidenz im Kreis

Derzeit steckt der Kreis Freudenstadt noch mitten in der fünften Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Wochenende laut Landesgesundheitsamt bei rund 2460 gelegen. Der Landesschnitt betrug am Samstag 1830.