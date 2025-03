Sechs Absolventinnen und einem Absolventen des landkreisübergreifenden Führungskräfteentwicklungsprogramms dankte Landrat Klaus Michael Rückert in einer Abschlussveranstaltung für ihr Engagement und überreichte ihnen die begehrten Zertifikate.

Neben zahlreichen Seminaren zu Führungsthemen hatten die Teilnehmer während des einjährigen Programms auch eine einwöchige Hospitation in einem anderen Landratsamt oder in einem Wirtschaftsunternehmen absolviert, wie das Landratsamt in Freudenstadt mitteilt. In einer zu präsentierenden Abschlussarbeit setzten sich die Absolventen außerdem mit dem Thema „Führung“ auseinander und gaben so wertvolle Impulse weiter.

„Das im Landratsamt bereits im Jahr 2013 eingeführte und seit 2018 in interkommunaler Zusammenarbeit mehrerer Landkreise durchgeführte Führungskräfteentwicklungs-programm hat sich sehr bewährt und ermöglicht angehenden Führungskräften einen hervorragenden Start in ihre künftige Führungsrolle“, bekräftigte Landrat Rückert bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung.

Mehr als 60 Mitarbeiter absolvierten Programm

Im Landratsamt Freudenstadt nahmen an bisher neun Staffeln insgesamt mehr als 60 Mitarbeiter teil, von denen ein Großteil inzwischen in einer Führungsfunktion tätig ist. Das Landratsamt setze mit diesem Programm ein starkes Zeichen, dass Mitarbeiterentwicklung und damit Mitarbeiterbindung nicht nur moderne Schlagworte seien, sondern in der Landkreisverwaltung gelebte Praxis darstellten, betonte der Landrat abschließend.