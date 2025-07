Landratsamt Calw warnt: Trinkwasser in Höfen muss abgekocht werden

Seit Montagnachmittag gilt in Teilen Höfens ein Abkochgebot für Trinkwasser. Bei einer Probe wurden Keime festgestellt. Diese Straßen sind betroffen.

In Teilen von Höfen gilt ab sofort und bis auf Weiteres ein Abkochgebot für das Trinkwasser. „In einzelnen Bereichen der Gemeinde Höfen an der Enz sind derzeit die festgelegten Grenzwerte für Escherichia Coli Bakterien im Trinkwasser überschritten worden“, teilt das Landratsamt Calw über die Bürgerwarnapp „Biwapp“ mit. Aus diesem Grund gilt für die betroffenen Bereiche ab sofort ein Abkochgebot für das Trinkwasser.

Folgende Straßen in der Mittelzone sind betroffen: Schönblickweg 10 bis 52; Schulweg 6 bis 13; Flößerstraße; Philip-Krauth-Straße; Carl-Commerell-Straße; Förteltal.

Weitere Beprobungen

Die Gemeinde Höfen führt in Absprache mit dem Landratsamt Calw Rohrnetzspülungen, Desinfektionsmaßnahmen und weitere Beprobungen durch, heißt es in der Meldung des Landratsamts weiter.

Um vorsorglich eine Gesundheitsgefährdung durch die Übertragung von Krankheitserregern auszuschließen, müsse das Leitungswasser im betroffenen Gebiet „ab sofort und bis auf Widerruf abgekocht werden“. Andere Gemeinden oder Teilorte seien derzeit nicht betroffen.

Sprudelnd aufkochen

Das Abkochgebot betrifft sowohl das Wasser zum Trinken als auch zur Zubereitung von Nahrung und Getränken, zum Abwaschen von Obst und Gemüse, zum Zähneputzen sowie zu medizinischen Zwecken, zum Beispiel zur Reinigung von Wunden oder Nasenspülen. Es wird empfohlen, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen zu lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers sei aus praktischen Gründen zu empfehlen, ist weiter zu lesen.

Das Abkochgebot werde durch das Landratsamt Calw wieder aufgehoben, wenn durch Nachuntersuchungen nachgewiesen wurde, dass wieder eine einwandfreie Trinkwasserqualität besteht.

Tipps und Handlungsempfehlungen

Das Landratsamt gibt folgende Handlungsempfehlungen: „Informieren Sie sich in den Medien. Kochen Sie das Wasser ab, bevor Sie es zum Trinken oder in der Küche verwenden. Nutzen Sie nach Möglichkeit Mineralwasser aus der Flasche. Nutzen Sie für Babynahrung nur Mineralwasser aus der Flasche. Informieren Sie ihre Nachbarn. Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst). Achten Sie auf Lautsprecher- oder Radiodurchsagen. Informieren und helfen Sie Ihren Nachbarn und Mitmenschen.“