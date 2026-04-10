Landratsamt Calw: Viele Mitarbeiter setzen sich großer Gefahr aus

Das Risiko ist groß, die möglichen Krankheiten gefährlich, die Vorsorge intensiv. Im Calwer Landratsamt ist das Thema Zecken gerade allgegenwärtig.
Das Risiko ist groß. In ganz Baden-Württemberg. Bis auf den Stadtkreis Heilbronn ist das ganze Land Hochrisikogebiet in Sachen Zecken und FSME. In den Risikogebieten kann jede 20. bis 50. Zecke Virusträger sein. Die Zahl der registrierten FSME-Erkrankungen in Baden-Württemberg liegt zwischen 100 und 250 Fällen pro Jahr. Im gesamten Bundesgebiet liegt diese Zahl zwischen 300 und 500 Fällen. Das bedeutet, dass die Hälfte aller FSME-Erkrankten in Deutschland in Baden-Württemberg gemeldet werden.