Landratsamt Balingen: Mehr Mitarbeiter an weniger Standorten

Der Landkreis besitzt und mietet zahlreiche Immobilien. Das soll sich ändern: Die Behörde will Arbeitsplätze an weniger Standorten konzentrieren. Welche Auswirkungen hat das?
Wer Eigentümer einer Immobilie ist, weiß wie aufwendig die Pflege des Gebäudes sein kann. Das gilt auch für öffentliche Institutionen. Das Landratsamt des Zollernalbkreises will den Aufwand reduzieren und hat stellt eine „Zentralisierungsstrategie Verwaltung“ zur Diskussion. Diese Vorhaben betreffen auch Immobilien des Kreises in den Bereichen Albstadt, Balingen und Hechingen in jeweils verschiedenem Umfang. Wir stellen die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema zusammen: