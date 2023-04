So feiert Frank Scherer in Offenburg Geburtstag

1 Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende Thorsten Erny (rechts) überreichte Landrat Frank Scherer als Symbol für seine Verbundenheit mit der Region einen „Rheinkiesel“. Für Ehefrau Evgenia Scherer gab es einen Blumenstrauß Foto: Armbruster

Currywurst vom Sternekoch, ein badischer Schutzengel und Rockmusik von „Frank’s Grooving Government“ – Kreistag, Verwaltung sowie Mitarbeiter und Wegbegleiter haben Landrat Frank Scherer zum 60. Geburtstag am Sonntag so richtig hochleben lassen.









Die Feier im großen Sitzungssaal des Landratsamts stand im Zeichen von Hopfen und Malz. Schließlich feierte der bekennende Biertrinker Frank Scherer am 23. April Geburtstag – am Tag des deutschen Bieres. Drum hatten vier Brauereien aus dem Kreis einen Ausschank aufgebaut. Hochkarätig besetzt war zudem das Catering: Zwei-Sterne-Koch Martin Herrmann vom Dollenberg in Oppenau kredenzte – auf Wunsch des Nordrhein-Westfalen Scherer – unter anderem Currywurst.

Einige hundert Gäste feiern Scherer im Landratsamt

Der Jubilar hatte sich die Feier betont „locker“ gewünscht. Eingeladen hatten Gengenbachs Rathauschef Thorsten Erny, stellvertretender Vorsitzender des Kreistags, und Nikolas Stoermer, Erster Landesbeamter des Kreises. Die organisatorischen Fäden liefen bei Scherers Büroleiterin Julia Renz zusammen.

Die Landratsamt-Band „Frank’s Grooving Government“ sorgte im Anschluss an den offiziellen Teil der Feier für Stimmung. Foto: Armbruster

Einige Hundert Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Justiz, Kultur und Scherers privatem Umfeld waren der Einladung gefolgt. Darunter befanden sich Landesjustizministerin Marion Gentges, die bulgarische Botschafterin Elena Radkova Shekerletova, SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner und der Schwanauer Tunnelbauer Martin Herrenknecht. Auch zwei von Scherers Amtsvorgängern, Rathauschefs, Kreistagsmitglieder und Mitarbeiter des Landratsamts waren unter den Gästen. Zudem waren Scherers Vater, Kinder und seine Enkelin zum Geburtstag gekommen.

Erny hielt eine Laudatio auf den Jubilar: Dabei zog er den Rhein als Klammer für Scherers bisheriges Leben heran. So sei er schließlich in Dinslaken am unteren Niederrhein geboren und über verschiedene Stationen am südlichen Oberrhein – erst Freiburg, dann die Ortenau – gelandet. „Der Beruf des Landrats war für Frank Scherer wie auf den Leib geschnitten“, betonte Erny.

Thorsten Erny hält Laudatio auf Landrat Frank Scherer

Kommunalpolitik sei für den Jubilar ein Bereich, in dem er konkret etwas bewegen könne, um auf die Entwicklung „seiner Ortenau“ Einfluss zu nehmen. Neben Scherers persönlichen Eigenschaften – unter anderem lobte Erny dessen Souveränität und Fachkompetenz – sprach der Gengenbacher Rathauschef auch in der Amtszeit des Jubilars angestoßene Projekte wie Klinikreform und Breitbandausbau an. Scherer charakterisierte er als „Macher“, der „drängende Zukunftsfragen“ aktiv angehen wolle. Es sei gut, einen „verlässlichen und starken Landrat“ an der Spitze zu wissen.

Personalratsvorsitzender und Laudator Joachim Haag fuhr auf dem Fahrrad in den großen Sitzungssaal des Landratsamts ein. Foto: Armbruster

Joachim Haag, Personalratsvorsitzender des Landratsamts, überbrachte die Geburtstagsgrüße der Belegschaft von Landratsamt und Ortenau-Klinikum. Dafür trug er eines launiges Gedicht vor, in dem er auch die ein oder andere Marotte seines Chefs mit viel Sympathie auf die Schippe nahm. Zudem hatte die Kreisverwaltung ein Video produziert, in dem ein lebensgroßer Papp-Landrat die Hauptrolle spielte – und für Lacher sorgte. Einen Gastauftritt hatte auch Scherers „badischer Schutzengel“, der ihm ins Gewissen redete– unter anderem seiner Liebe zum FC Schalke 04 wegen.

Ein sichtlich angefasster Landrat bedankte sich herzlich bei allen Rednern sowie Sponsoren – und fand für seine Liebsten ganz persönliche Worte: „Meiner lieben Frau Evgenia und meiner Familie darf ich an dieser Stelle auch einmal offiziell danken sagen: Dafür, dass ihr mich immer tragt und auch ertragt, wenn ich mal ein Stinkstiefel bin!“ Nicht nur dafür erntete Scherer langanhaltenden Applaus.