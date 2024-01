Landrat tritt nicht mehr an: So reagieren die Fraktionen im Ortenauer Kreistag

So reagieren die Fraktionen im Ortenauer Kreistag

Landrat tritt nicht mehr an

1 Die Sitzungen unter der Leitung von Frank Scherer sind gezählt: Mit Überraschung und Bedauern reagierten die Fraktionen des Kreistags auf die Ankündigung des Landrats, nicht für eine dritte Amtszeit antreten zu wollen. Foto: Landratsamt

Frank Scherers Ankündigung, nicht für eine dritte Amtszeit anzutreten, sorgt im Kreistag für Bedauern. In den kommenden Wochen soll die Nachfolgesuche beginnen, erklärten die Fraktionsspitzen am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.









Link kopiert



Die Pressemitteilung kam Punkt 15 Uhr am Dienstag: Er werde sich am 24. September nicht wieder zur Wahl zum Ortenauer Landrat stellen. Zuvor hatte Frank Scherer den Ältestenrat bei einer Sitzung über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt – und damit für Überraschung bei den Kreisräten gesorgt.