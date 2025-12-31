Landrat Thorsten Erny zieht Bilanz: „Wir halten die Ortenau am Laufen“

Landrat Thorsten Erny blickt zu Silvester zurück: Kreistag und Verwaltung haben demnach unter schwierigen Bedingungen den Handlungsspielraum gesichert.
Schwierige Finanzplanungen, harte Einschnitte aber umfangreiche Investitionen – das sich dem Ende zuneigende Jahr hatte es kommunalpolitisch durchaus in sich. Thorsten Erny zieht zum Jahreswechsel Bilanz seines ersten Kalenderjahres, dass er komplett im Amt des Landrats verbracht hat. Gleichzeitig dankt der Chef der Kreisverwaltung den mehr als 2700 Mitarbeitern des Landratsamts für ihren Einsatz für die Bürger. „Zusammen halten wir die Ortenau am Laufen“, so Erny laut Mitteilung des Landratsamts.