Landrat Thorsten Erny im Gespräch: „Das neue Lahrer Krankenhaus wird ein Erfolgsmodell“

1 Der Landrat ist sich sicher: Hier an der B 415 in Langenwinkel ist das neue Lahrer Krankenhaus gut aufgehoben. Foto: Stadt Lahr

Angesichts unsteter Zeiten im Gesundheitsbereich mehrten sich zuletzt Zweifel, dass in Langenwinkel tatsächlich wie geplant ein neues Krankenhaus gebaut wird. Der neue Landrat wischt diese nun beiseite.









Link kopiert



Die Ankündigung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, in Deutschland werde es in naher Zukunft „ein paar Hundert Krankenhäuser weniger“ geben, gepaart mit möglichen baldigen Regierungswechseln in Bund und Land, sorgten in der Region zuletzt für Unsicherheit: Wird die Zusage aus Stuttgart Bestand haben und in Lahr wirklich ein neues Klinikum entstehen? Unsere Redaktion hat diese Frage an Neu-Landrat Thorsten Erny weitergegeben. Seine Antwort: ein klares Ja.