Platz für bis zu zwölf Personen bietet eine mögliche vorläufige Unterbringung, die in Hausen am Tann realisiert werden soll. In einer Woche findet hierzu eine Infoveranstaltung statt.

Die Landkreisverwaltung Zollernalbkreis plant, in Hausen am Tann eine kleinere sogenannte vorläufige Unterbringungsmöglichkeit für geflüchtete Menschen einzurichten.

In dem Gebäude an der Oberhauser Straße ist laut Mitteilung vom Landratsamt Platz für bis zu zwölf Personen. Um den Bürgern das Vorhaben transparent darzustellen, lädt Landrat Günther-Martin Pauli auf Donnerstag, 17. August, zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle.

Zollernalbkreis verfügt aktuell über 424 Wohnheimplätze

Während für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ankunftszentrum Meßstetten ausreichende Unterbringungskapazitäten bestehen, sind die Wohnraumkapazitäten der vorläufigen Unterbringung des Landkreises für Asylbewerber derzeit nahezu ausgeschöpft.

Das Amt für Zuwanderung und Integration arbeitet mit Hochdruck daran, bestehende Unterkünfte zu verdichten und zusätzlichen Wohnraum zu akquirieren.

In den vergangenen acht Monaten konnten über 200 weitere Plätze für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises geschaffen werden. Aktuell verfügt der Zollernalbkreis im Bereich der vorläufigen Unterbringung über 424 Wohnheimplätze in 22 Liegenschaften; diese seien nahezu vollständig belegt, heißt es in der Mitteilung.

Zahl der Zuweisungen vom Land steigen wieder an

Aus dem Landratsamt in Balingen ist zu hören, dass das Land Baden-Württemberg aktuell wieder mehr Geflüchtete an die Kreise und die dortigen vorläufigen Unterbringungen zuweist.

Waren es im Juli vergangenen Jahres noch 29 Zuweisungen, stieg die Zahl in diesem Juli auf 66. Davon konnte der Zollernalbkreis laut Landratsamt allerdings lediglich 33 aufnehmen. „Es fehlt einfach der Platz“, heißt es aus dem Landratsamt.

Aus diesem Grund soll die geplante Unterkunft in Hausen so schnell wie möglich bereitstehen. Die Erfahrungen haben zudem gezeigt, dass die zuweisungsstärksten Monate – Oktober, November und Dezember – erst noch anstehen.