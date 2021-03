1 Schnelltests könnten die Zahlen nach oben treiben. (Symbolfoto) Foto: © tsuguliev – stock.adobe.com

Gute Nachricht für alle Geschäfte: Im Landkreis bleiben sie weiter offen – trotz einer Inzidenz von 104,9. Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) will am Montag entscheiden, ob es dabei bleibt.

Freudenstadt - Obwohl die Inzidenz Stand Donnerstag bei knapp 105 lag, bleiben die Geschäfte vorerst offen. Rückert (CDU) nutzt eine Kann-Vorschrift in der Corona-Verordnung des Landes.

Die hohe Inzidenz sei durch das Cluster im St.-Leonhards-Kindergarten in Horb verursacht worden. Von den 164 Fällen am Donnerstag kamen 69 dort her. "Weil wir diesen Ausbruch in Horb – auch dank der Schnelltests dort und der Isolation und Quarantäne – aber im Griff haben, geht von diesen Personen keine Infektionsgefahr aus. So bedauerlich es für die Betroffenen natürlich ist. Deshalb bleiben 55 positiv auf Corona getestete Fälle. Das entspricht einer Landkreis-Inzidenz von 46,5."

Und weil laut Corona-Verordnung des Landes die sogenannte Diffusität berücksichtigt werden kann, hat Rückert diese Option gezogen.

Diffuse Inzidenz unter 50

"Im diffusen Geschehen der Pandemie sind wir damit weiter unter 50. Dazu kommt: Gut 60 Prozent aller im Landkreis positiv getesteten Personen, die in der Isolation sind, haben keine Symptome. Im Krankenhaus haben wir null Covid-Patienten auf der Intensivstation. Unserem Gesundheitsamt haben wir kurzfristig vier weitere unsere Mitarbeiter zur Kontaktverfolgung zugeordnet. Die Kontaktverfolgung ist ohne Einschränkungen möglich. Wenn wir das alles zusammen bewerten, kann man sagen, dass wir derzeit keine unsteuerbare Lage im Landkreis haben", so Rückert.

Das heißt: Die Läden können weiter offen bleiben. "Ich kann den Ladenbesitzern heute nur sagen, dass ich die Daumen drücke, dass es weitergeht. Die Öffnungen Samstag, Montag und Dienstag sind sicher. Ich drücke ihnen die Daumen, dass es weitergehen kann."

Am Montag Entscheidung über Termin-Shopping ab Mittwoch

Rückert will erst am Montag entscheiden, wie es weitergeht. Wenn die Zahl der positiv Getesteten der vom Landrat definierten "Netto-Inzidenz" an drei Tagen hintereinander über 50 ist, greift die Regelung, dass die Läden nur noch Terminshopping anbieten dürfen. Wegen der Landtagswahl werde das am Montagvormittag erledigt. "Und erst dann werde ich entscheiden, ob wir die Allgemeinverfügung ändern müssen. Diese kann dann frühestens am Mittwoch in Kraft treten", sagte Rückert.

Bleiben die Läden offen?

Rückert geht davon aus, dass die Schnelltests die Inzidenz nach oben treiben werden. "Bisher hatten Menschen ohne Symptome keinen Anlass, sich testen zu lassen. Wenn jetzt der Schnelltest zur Routine wird, wird dieses Dunkelfeld aufgehellt. Damit werden automatisch die Zahlen hochgehen", sagte Rückert. Und das heißt: Wenn die "Netto-Inzidenz" von Freitag, Samstag und Sonntag über 50 steigt, verschiebt sich auch die Öffnung der Außengastronomie.

Gastro-Start erst Ostermontag?

"Wenn am kommenden Dienstag die diffuse Landkreisinzidenz wieder unter 50 sinken würde, dann müsste sie fünf Tage auf diesem Wert stabil bleiben. Erst 14 Tage später wären dann die ursprünglich für frühestens 22. März möglichen weiteren Öffnungsschritte möglich", so Rückert. Am Ostermontag, 5. April, dürfte die Gastronomie dann öffnen.

Rückert will höhere Inzidenz-Grenzwerte

Rückert fordert deshalb, diesen Faktor bei den Grenzwerten mit einzuberechnen, also eine Erhöhung der Inzidenz-Grenzen von 35, 50 und 100.

Ist der "Mut-Landrat" zu sehr auf Seiten der Wirtschaft und zu wenig auf der Seite der Vorsichtigen?

"In unserem Rechtsstaat dürfen die Grundrechte unserer Einwohnerinnen und Einwohner nur dann und so weit eingeschränkt werden, wie dies absolut unabdingbar ist. Man muss die negativen Seiten des Lockdowns berücksichtigen. Ich wünsche mir weitere, mutige Öffnungsschritte von Bund und Land. Es geht auch um das Wohl der Kinder, von psychisch Kranken, von Menschen in Einrichtungen oder das von Studierenden", so Rückert.

Wie läuft es mit dem Impfen?

"Inzwischen haben wir 10.000 Impfungen durchgeführt. Diese Woche haben wir täglich zwischen 450 bis 500 Astrazeneca verimpft, von Biontech bis zu 250. Je nach Impfstofflieferung. Wir könnten im Kreisimpfzentrum auch 750 Menschen pro Tag impfen. Aber das hängt von den Impfstofflieferungen ab, die wir bekommen."

23 Neuinfektionen meldet das Landratsamt für Donnerstag. Die Betroffenen wohnen in Horb (plus zwölf), Dornstetten (drei), Freudenstadt und Eutingen (je zwei) sowie Bad Rippoldsau-Schapbach, Empfingen, Loßburg und Waldachtal (je eins).

3525 Personen im Kreis wurden positiv auf Corona getestet

Von diesen Neuinfektionen ist mindestens eine auf das Geschehen in einer Horber Kindertagesstätte zurückzuführen, so das Landratsamt. Weitere 55 Infektionen, die jüngst gemeldet wurden, stammen ebenfalls aus dieser Quelle.

Bereits 3525 Personen im Kreis wurden positiv auf Corona getestet. 3164 wurden bislang aus der Isolierung entlassen. 230 (plus 23) akut Infizierte im Kreis befinden sich in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 131.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis betrug am Freitag laut Landesgesundheitsamt 104,9.