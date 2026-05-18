Es ist durchaus ein historischer Moment: Mit der Vereidigung von Christoph Keckeisen beginnt eine neue Ära im Kreis Rottweil. Seine klare Botschaft lautet: Es geht nur gemeinsam.
Das kurzzeitige Donnergrollen über der Halle in Villingendorf am Montagnachmittag dürfte ganz und gar kein Omen sein für den Start ins neue Amt von Christoph Keckeisen. Im Gegenteil: In der Kreistagstagssitzung, in der der 49-Jährige als Landrat feierlich vereidigt wird, dominiert die Vorfreude auf ein gutes Miteinander, die Zuversicht, dass die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kreistag erfolgreich fortgeführt werden kann und die Gewissheit, dass künftige Herausforderungen nur gemeinsam zu meistern sind.