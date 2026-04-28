Landrat in Rottweil: Ende einer Ära – Wegbegleiter verabschieden Wolf-Rüdiger Michel

Dieser Abend ging unter die Haut: Mehr als 200 Wegbegleiter verabschiedeten Rottweils Landrat Wolf-Rüdiger Michel in Sulz mit großem Applaus und spürbarer Dankbarkeit.

Nein, einen großen Verschleiß an Landräten kann man dem Kreis Rottweil nun wirklich nicht nachsagen. Schon sein Vorgänger war fast 30 Jahre lang im Amt. Jetzt wurde Wolf-Rüdiger Michel – dienstältester Landrat in Baden-Württemberg – in der Sulzer Stadthalle nach 24 Jahren mit großem Lob, berührenden Anekdoten und aufrichtiger Dankbarkeit verabschiedet. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand endet am 30. April eine Ära.

Gekommen war am Montag alles, was Rang und Namen hat – im Kreis Rottweil und auch weit darüber hinaus: von Vertretern der Politik, Wirtschaft, des Finanzsektors, des Gesundheitssektors, der Kultur und des Sozialbereiches über Angehörige der Blaulichtfamilie, der Justiz und des Militärs bis zu den Menschen, die oftmals viele Jahre und bis zuletzt ganz eng mit Wolf-Rüdiger Michel zusammengearbeitet haben.

Sie alle wollten ihrem scheidenden Landrat einen würdigen Abschied bereiten, ehe der Abend bei einem Stehempfang im Foyer – mit Unterstützung durch den Bürger- und Kulturverein Glatt – locker ausklang.

Ein eingespieltes Duo

Die Begrüßung war einem besonderen Wegbegleiter vorbehalten, der seine Verbindung mit dem Landrat ähnlich der bei „einem alten Ehepaar“ beschrieb: dem Ersten Landesbeamten Hermann Kopp. Michel und er seien über 18 Jahre eng zusammengewachsen und wüssten genau, wie der andere ticke, meinte Kopp, der im Anschluss an viele wertschätzende Worte bei seinen Kollegen vom MV Hopfau Platz nahm. Sie sorgten an diesem Abend für die passende Untermalung des Programms.

Alles andere als alt

Der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (MdL), der sich aufgrund der Koalitionsverhandlungen entschuldigen ließ, wurde von Thomas Blenke, Staatssekretär aus dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, vertreten.

Der hat im Verkehrsministerium einst Tür an Tür mit Michel gearbeitet, wie er bekannte. Landrat zu sein, bedeute eine nahezu 24/7-Bereitschaft. Dass Michel nicht nur einmal gewählt, sondern gleich zweimal wiedergewählt wurde, sei eine große Leistung und zeige, dass er viel richtig gemacht habe, so Blenke. Das sei auch dem Kreis Rottweil anzusehen, der zwar die älteste Stadt Baden-Württembergs habe, aber alles andere als alt daherkomme.

Blenke zeichnete Michels Werdegang nach, lobte dessen Verantwortungsgefühl, Pflichtbewusstsein und Unterstützung des Ehrenamtes und zeigte auf, dass der Landrat einiges bewegt habe – vom Ausbau der Infrastruktur über wichtige Impulse in der Wirtschaftsförderung und das Vorantreiben des Breitbandausbaus bis zum Thema Katastrophenschutz. Und das in einer Zeit, die mit Corona-Pandemie, Flüchtlingskrise und Ukraine-Krieg gleich mehrere große Herausforderungen bereitgehalten habe.

Michel habe so eine gute Grundlage für die kommenden Generationen geschaffen und seinem Nachfolger Christoph Keckeisen ein wohlbestelltes Feld hinterlassen. Im Kraft- und oft auch Spannungsfeld des Landratsamtes als kommunaler Behörde und unterer staatlicher Verwaltungsbehörde sei Michel Mittler, Eckpfeiler und ein wichtiger Repräsentant gewesen.

Freilich sei Kreispolitik aber auch keine „One-Man-Show“. Im Kreis Rottweil sei man gut miteinander vernetzt, stellte Blenke fest und überreichte Michel gemeinsam mit Regierungspräsident Carsten Gabbert die Entlassungsurkunde des Landes.

Erster Landrat an der Spitze des kommunalen Arbeitgeberverbandes

„Kaum wird der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen, zieht er sich zurück“, sorgte Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistags und des Landkreistags Baden-Württemberg, für Lacher, rührte aber kurz darauf mit seiner Würdigung.

Wolf-Rüdiger Michel habe sich von Anfang an im Landkreistag engagiert und nicht nur auf der großen Bühne für einige Sternstunden gesorgt – nicht zuletzt aufgrund seiner besonderen rhetorischen Begabung, so Brötel. Mit Michel habe ein Praktiker gesprochen, und seine Stimme habe stets besonderes Gewicht gehabt. Das zeige sich auch darin, dass er der erste Landrat sei, der an die Spitze des kommunalen Arbeitgeberverbandes gewählt wurde. Diese Ehre war zuvor nur Großstadt-Oberbürgermeistern zuteil geworden.

Nun warte ein neuer Lebensabschnitt auf ihn, so Brötel – und sagte in Erinnerung an das „geschliffene Englisch“ eines ehemaligen Ministerpräsidenten: „I wish you what – ich wünsch dir was“.

„Bleibende Spuren“

Christoph Eberle, Vorsitzender des Personalrats, zeigte in seinem Grußwort auf, wie sich der Personalstand in 24 Jahren entwickelt hat – und welche Krisen es im Landratsamt zu bewältigen gab. Mit Wolf-Rüdiger Michel sei die Verwaltung moderner, effizienter und inklusiver geworden, meinte Eberle und dankte im Namen der 746 Mitarbeiter des Landratsamtes für die geleistete Arbeit und die „bleibenden Spuren“.

Mandelstange zum Nervenstärken

Vier Päpste und Bundeskanzler, fünf Bundespräsidenten und 20 VfB-Trainer habe es in den 24 Jahren mit Wolf-Rüdiger Michel an der Kreisspitze gegeben, meinte Marcus Türk, stellvertretender Vorsitzender des Rottweiler Kreistags und Vertreter der Bürgermeister. Und die Kommunen hätten in dieser Zeit mehr als 1,2 Milliarden Euro an Kreisumlage bezahlt, fügte er augenzwinkernd als kleinen Seitenhieb auf das im Kreistag wohl meistdiskutierte Thema hinzu.

Türk würdigte Michel als einen ganz besonderen Menschen. Er beschrieb ihn als genügsam, sparsam, reisefreudig und insbesondere resilient – nicht zuletzt dank der von Michel heiß geliebten, nervenstärkenden Mandelstange. So habe der Landrat im Kreistag stets die Ruhe bewahrt, sei Kritik sachlich und den Kreisräten stets auf Augenhöhe begegnet. Vor allem in Krisenzeiten habe man außerdem auf eine sehr gute Kommunikation zählen können, dankte Türk für die gute Zusammenarbeit.

Viele wichtige Weichen gestellt

Die Hauptperson des Abends freute sich sichtlich darüber, dass so viele Weggefährten – manche kennt er seit fast 50 Jahren – gekommen waren. An den Kreistag gewandt, meinte Michel, weil stets an einem Strang gezogen worden sei, habe man viele wichtige Weichen stellen und immer eine verträgliche Lösung finden können – sogar beim „Dauerbrenner Kreisumlage“. Nie und nimmer hätte er „seinen Kreistag“ eintauschen wollen, bekannte er.

Er sei in den ganzen 24 Jahren mit Herzblut Landrat gewesen. Allen, mit denen er diesen Weg beschritten hat, dankte er für die Begleitung, auch wenn der Weg mal steinig gewesen sei und es „mal reingeregnet“ habe.

Die Zusammenarbeit mit den Angestellten im Landratsamt sei für ihn eine wahre Freude gewesen. Bei den größten Herausforderungen sei man eng zusammengestanden. „Ich ziehe den Hut vor Ihrem Einsatz.“ Seinen Mitarbeitern im Landratsbüro dankte Michel besonders dafür, dass sie ihn mit Beharrlichkeit durch den Büroalltag gesteuert, die Fäden zusammengehalten und Chaos stets souverän gemanagt hätten.

Eine loyale Stütze

Einen besonderen Dank richtete Michel an seinen Fahrer Peter Erichsen, der ihn stets „in Bewegung gehalten“ habe. Tausende Stunden habe man „als eingeschworene Schicksalsgemeinschaft“ im Auto verbracht und Hunderttausende Kilometer zurückgelegt.

Seinem Stellvertreter Hermann Kopp sagte Michel: „Wir ticken gleich – sowohl was die Werte als auch die Rechtsauffassung angeht“. 18 Jahre habe Kopp loyal an seiner Seite gestanden, ihn verlässlich vertreten und sei immer eine große Stütze gewesen. Nachfolger Christoph Keckeisen wünschte Wolf-Rüdiger Michel viel Freude. „Du wirst dich hier im Landkreis Rottweil sehr wohlfühlen“, ist er sich sicher.

Freude auf Zeit mit seinem „CHO“

Was seine eigenen künftigen Aufgaben angehe, so Michel, so würden Garten und langjährige Freundschaften auf Pflege warten. Außerdem bekleide er ab 1. Mai einen neuen Posten: den des stellvertretenden Haushaltsvorstands. Die Position des CHO, des „Chief Happiness Officer“, sei bereits durch seine Frau besetzt, die ihn all die Zeit über unterstützt und viele zeitliche Opfer gebracht habe. Jetzt könnten sie die Zeit gemeinsam genießen, meinte Michel und dankte seiner Andrea fürs Durchhalten.

Am Ende blieb dem doch sichtlich Bewegten nur noch zu sagen: „Ich bin dann mal weg“ – und an den Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim gerichtet: „Mon général, ich trete ab.“ Minutenlange Standing Ovations zeigten, dass der Kreis Rottweil diesen Landrat wohl so schnell nicht vergessen wird.

Wolf-Rüdiger Michel

Der scheidende Landrat

ist 67 Jahre alt und lebt in Rottweil. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg samt Promotion arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt, ehe er erst im Landratsamt Ortenaukreis, dann im Landesverkehrsministerium tätig war. Von 1994 bis 2002 arbeitete Michel für das Regierungspräsidium Stuttgart. Seit 1. Mai 2002 ist er Landrat im Kreis Rottweil. Seine Amtszeit endet am 30. April. Michel ist – neben vielen anderen Ämtern – außerdem Vizepräsident des Baden-Württembergischen Landkreistags und Mitglied im Präsidium des Deutschen Landkreistags sowie seit November 2025 Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.