Landrat in Rottweil: Ende einer Ära – Wegbegleiter verabschieden Wolf-Rüdiger Michel

Dieser Abend ging unter die Haut: Mehr als 200 Wegbegleiter verabschiedeten Rottweils Landrat Wolf-Rüdiger Michel in Sulz mit großem Applaus und spürbarer Dankbarkeit.
Nein, einen großen Verschleiß an Landräten kann man dem Kreis Rottweil nun wirklich nicht nachsagen. Schon sein Vorgänger war fast 30 Jahre lang im Amt. Jetzt wurde Wolf-Rüdiger Michel – dienstältester Landrat in Baden-Württemberg – in der Sulzer Stadthalle nach 24 Jahren mit großem Lob, berührenden Anekdoten und aufrichtiger Dankbarkeit verabschiedet. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand endet am 30. April eine Ära.