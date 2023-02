1 Vertreter der drei Fastnachtsvereinigungen im Ortenaukreis haben Landrat Frank Scherer und seinem Haus am Mittwoch einen Besuch abgestattet. Foto: Landratsamt

Vertreter der drei Fastnachtsvereinigungen im Ortenaukreis haben Landrat Frank Scherer und seinem Haus am Mittwoch einen Besuch abgestattet. Dieser ließ seine Gäste mit Bohnensuppe bewirten.









Landrat Frank Scherer hat pünktlich um 11.11 Uhr am Mittwoch eine Abordnung verschiedener Zünfte des Ortenauer Narrenbunds (ONB), der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) sowie des Handwerkerstammtischs „Alpenkräutler“ im Landratsamt empfangen.

„Liebe Närrinnen und Narren, zwei Mal haben wir Fastnacht versäumt, zwei Jahre lang davon geträumt, doch heute stehen wir uns gegenüber – der Corona-Spuk ist endlich vorüber! Endlich wieder ohne Mask‘, heut‘ im Landratsamt zu Gast. Bienvenue! Herzlich willkommen! Wir haben uns viel vorgenommen“, freute sich der Landrat nach zwei Jahren Pause, die rund 60-köpfige Narrenschar wieder zu begrüßen.

Auch die Themen Klimaschutz und Energiekrise sprach Scherer in einer humorigen Büttenrede an und empfahl den Narren, die Ortenau doch einmal „auf dem Drahtesel“ zu entdecken: „Denn wem sag ich‘s, liebe Leut‘, bei den Energiepreisen vergeht einem alle Freud‘. Doch etwas Gutes lässt sich an alledem finden, wir können das Sparen mit Klimaschutz verbinden.“

Narren bringen Spende für Kinderklinik Ortenau mit

Für gute Stimmung sorgte außerdem DJ Michael Schad, der die Fasnachtstruppe zum Mitsingen und Schunkeln brachte. Die Narren ließen den Vormittag bei traditioneller „Bohnesupp“ in der Kantine des Landratsamts ausklingen. Dazu spendierte die Brauerei Bauhöfer ein Fass „Hexensud“.

Auch die Narren kamen nicht mit leeren Händen und überreichten Landrat Frank Scherer eine Spende in Höhe von 400 Euro für den Verein zur Förderung der klinischen Kinderheilkunde Offenburg, dem Förderverein der Kinderklinik Ortenau.

Landrat Scherer war in dieser Saison bereits unter die Narren geraten. Der ONB hatte ihm bei den Ortenauer Narrentagen am 27. Januar in Offenburg den Prozess gemacht. Elf Anklagepunkte brachten sie gegen ihn vor. Seine prominente Verteidigerin, Landesjustizministerin Marion Gentges, boxte ihn jedoch raus. Unter Auflagen kam Scherer wieder frei (wir berichteten).