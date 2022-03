1 Das KSK-Gelände soll am Waldhof in Geislingen entstehen. Kommunen im Kreis Rottweil könnten etwa durch Fluglärm beeinträchtigt werden. Foto: Visel

Nach einer digitalen Konferenz mit der Bundeswehr, dem Bundesverteidigungsministerium und den betroffenen Kommunen äußerte sich Landrat Wolf-Rüdiger Michel in einer Telefonkonferenz am Donnerstag zu den Plänen, das Waldhof-Areal in Geislingen (Zollernalbkreis) als Übungsgelände für Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr zu nutzen.















Kreis Rottweil - Er erwarte bei den Planungen eine transparente und frühzeitige Bürgerinformation zu den Auswirkungen, insbesondere, was das Thema "Möglicher Fluglärm für die Kommunen im Kreis Rottweil" betrifft. Wichtig seien auch Demonstrationsflüge, um die persönliche Betroffenheit besser einschätzen zu können. Diese lasse sich von einer Dezibel-Angabe nur schwer ableiten.

Zudem müssten die Flugtage und -zeiten verbindlich eingegrenzt werden –­ ebenso wie ausgeschlossen sein müsse, dass größere Flugzeuge dort starten oder landen. Wichtig sei auch, darzustellen, ob und inwieweit die Planungshoheit von Kommunen durch das KSK-Gelände eingeschränkt werden könnte.

Der Balinger FDP-Stadt- und Kreisrat Dietmar Foth hatte derweil bei der Informationsveranstaltungen in Geislingen Zepfenhan als möglichen alternativen Standort vorgeschlagen. Die Bundesvertreter hatten zwar ausgeschlossen, dass es einen weiteren Suchlauf geben wird, dennoch ging Landrat Michel auch darauf ein. "Das wäre das Ende des Flugplatzes Zepfenhan wie man ihn kennt. Das dürfte jedem klar sein", meinte er und klassifizierte so etwas als "nicht hinnehmbar". Dessen unbenommen, seien die Landesverteidigung und der Übungsbetrieb für diese sehr wichtig – das sei durch Putins Angriffs-Krieg in der Ukraine umso deutlicher geworden.