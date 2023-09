Sie seien dankbar, nun „ein Dach über dem Kopf“ zu haben, regelmäßiges Essen zu bekommen und Menschen um sich zu haben, die sich um sie kümmern, sagten die jungen Flüchtlinge zu Scherer laut einer Mitteilung des Landratsamts. „Dieses Dach in Form der Zelte ist eine Notlösung, weil wir im Moment keine andere passende Unterbringungsmöglichkeit mehr haben. Wir arbeiten aber mit Hochdruck an einer besseren Lösung für rund 50 junge Menschen“, betonte der Landrat.

Weil die Inobhutnahmestellen des Ortenaukreises für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) aus allen Nähten platzen, wurden auf dem Parkplatz des Jugendhilfezentrum „Iskiz“ auf dem Lahrer Langenhard in der vergangenen Woche in einer Blitzaktion sechs Zelte errichtet, ausgestattet mit Feldbetten, Zeltheizungen und sanitären Anlagen (wir haben berichtet). Vor Ort dankte Scherer Sigrid Lettau, Präsidentin des DRK-Kreisverbands Ortenau, und Lahrs Feuerwehrkommandant Thomas Happersberger für den schnellen und unbürokratischen Einsatz von DRK und Feuerwehr, die das Notlager und die sanitären Anlagen innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt hätten.

Bundespolizei greift im Kreisgebiet jede Nacht junge Flüchtlinge auf

Aktuell sind 20 Plätze in den Zelten belegt, die jungen Menschen stammen hauptsächlich aus Afghanistan und Afrika, fast alle sind männliche Jugendliche. Es sind nur zwei Mädchen darunter. In der Inobhutnahmestelle betreut der Ortenaukreis 55 UMAs bei 32 zur Verfügung stehenden Plätzen. „Wir sind der Leitung und den Mitarbeitenden der Einrichtung sehr dankbar. Durch ihren hohen Einsatz und das große Engagement in den letzten Wochen konnten die ankommenden jungen Menschen versorgt werden“, lobte der Landrat.

„Aktuell greift die Bundespolizei fast jede Nacht minderjährige Flüchtlinge im zweistelligen Bereich auf und bringt sie in unsere Inobhutnahmestellen. Wir haben aber längst keine Kapazitäten mehr“, erläuterte Jugendamtsleiterin Melanie Maulbetsch-Heidt, die Scherer und Lettau auf dem Rundgang durch das Zeltlager begleitete. „Trotz hohem Aufwand bei der Immobiliensuche steht aktuell kein anderer geeigneter Wohnraum mehr zur Verfügung, das Zeltlager ist auch ein Hilferuf in Richtung Stuttgart“, betonte Maulbetsch-Heidt.

Baden-Württemberg habe seine Aufnahmequote im Bereich der UMAs erfüllt, erklärte Maulbetsch-Heidt dabei. „Sicher auch auf Druck des Ortenaukreises hat das Sozialministerium am Montag nun eine neue Weisung erlassen, dass neu ankommende UMAs in Bundesländer verteilt werden, die ihre Quote noch nicht erfüllt haben“, so die Jugendamtsleiterin. Dies bedeutet, dass die Quote der UMA, die dauerhaft im Ortenaukreis bleiben, zunächst nicht mehr steigen wird.

Aktuell muss der Ortenaukreis dauerhaft rund 180 Jugendliche unterbringen. „Bereits seit vergangenen Herbst steigen die Zahlen immer mehr an. Wir mussten in den vergangenen Wochen und Monaten für die Jugendlichen, die bei uns bleiben, 45 zusätzliche Plätze schaffen“, so Maulbetsch-Heidt.

Scherer hatte bereits im Dezember 2022 und Januar 2023 gemeinsam mit anderen massiv betroffenen Stadt- und Landkreisen bei der Landesregierung für eine Landeserstaufnahmestelle für UMAs geworben. Auch die Absenkung der Standards bei der Unterbringung sowie eine Beschleunigung der Verfahren zur Altersfeststellung hatte Scherer gefordert. „Wir halten weiter daran fest, um den bürokratischen Ablauf zu vereinfachen“, so Maulbetsch-Heidt.

Gesetz lässt dem Ortenaukreis keine Wahl

Das Jugendamt des Ortenaukreises ist für die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise zuständig. Das bedeutet, der Ortenaukreis hat die gesetzliche Verpflichtung nach dem achten Sozialgesetzbuch, alle UMAs im Zuständigkeitsbereich zunächst in Obhut zu nehmen. Durch die Grenzlage ist der Kreis indes besonders stark von Zugängen betroffen.

Zusätzlich zur vorläufigen Inobhutnahme besteht eine Aufnahmeverpflichtung jedes Stadt- und Landkreises nach der Quotierung des sogenannten „Königsteiner Schlüssels“. Die danach zugewiesenen UMAs sind auf Dauer unterzubringen. Die Quote im Ortenaukreis ist seit Dezember 2022 konstant steigend. Das heißt, der Kreis steht doppelt unter Druck, junge Flüchtlinge unterzubringen.