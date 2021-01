Landmarkt in Simmozheim Das bietet die neue Einkaufsmöglichkeit

Was lange währt, wird endlich gut: Nur noch knapp zwei Wochen müssen die Simmozheimer auf die Eröffnung des neuen Landmarktes in ihrer Ortsmitte warten. Am 22. Januar öffnen sich die Türen für die sehnsüchtig erwartete, völlig neugestaltete Nahversorgungs- und Einkaufsmöglichkeit in der Gäugemeinde.