Landkreis Tuttlingen: Zoll stoppt Porsche-Klassiker auf A81 - 33.000 Euro Abgaben fällig
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Die Zollbeamten stellten den Porsche sicher. Foto: Hauptzollamt Singen

Zollbeamte haben auf der A81 einen Porsche-Klassiker sichergestellt. Einfuhrdokumente, die eine Verzollung beim Grenzübertritt in der Schweiz belegen, konnten nicht vorgelegt werden.

Ein Porsche-Klassiker im Wert von rund 108.000 Euro hat Zöllnern auf der A81 bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) eine aufwendige Nachverzollung beschert. Die Beamten entdeckten den Sportwagen bei einer Routinekontrolle auf dem Parkplatz Räthisgraben in einem geschlossenen Auflieger auf dem Weg von der Schweiz nach Nordrhein-Westfalen, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte.

 

Für das Fahrzeug konnten beim Grenzübertritt keine Einfuhrdokumente vorgelegt werden. Die Folge: ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Laut Rechnung lag der Wert des Porsche aus den 1980er-Jahren bei 99.000 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 108.000 Euro.

Die Zöllner setzten daraufhin Einfuhrabgaben in Höhe von rund 33.400 Euro fest. Eine günstigere Verzollung als Oldtimer wäre grundsätzlich möglich gewesen, scheiterte jedoch an zahlreichen Umbauten am Fahrzeug. Bis zur Zahlung der Abgaben wurde der Porsche sichergestellt. Der Fall wird nun von der Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weiterbearbeitet.

 