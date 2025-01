Landkreis Tuttlingen: Gleitschirmflieger landet in Baum

1 Ein Gleitschirmflieger ist im Kreis Tuttlingen ist in einem Baum gelandet (Symbolbild). Foto: IMAGO/imagebroker//Lilly

Ein Gleitschirmflieger ist bei einem Landeunfall im Landkreis Tuttlingen in einem Baum gelandet. Die Polizei rettete den 64-Jährigen aus rund zehn Metern Höhe.









Ein Gleitschirmflieger ist bei einem Landeunfall in Geisingen (Landkreis Tuttlingen) in einem Baum gelandet. Der 64-Jährige musste aus rund zehn Metern Höhe gerettet werden, wie die Polizei Konstanz am Mittwochabend mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall kurz nach dem Start am Mittwochnachmittag von einem Gleitschirmstartplatz in Geisingen. Wenig später bemerkte der 64-Jährige einen fehlenden Aufwind, wodurch er absackte.