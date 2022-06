Southside Festival Ohne Wasser keine Party

Der erste Festivaltag ist vorbei, mit Bands und Künstlern wie Bring me the Horizon, Kings of Leon oder Kontra K haben die Fans die Nacht zum Tag gemacht. Am Samstag werden The Killers, SDP und vor allem natürlich Seeed die Bühnen zum Brennen bringen - vorausgesetzt, den Fans geht nicht vorher schon die Puste aus.