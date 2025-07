Landkreis Sigmaringen: Leiche in Auto auf Parkplatz in Bad Saulgau gefunden

Leiche in Auto auf Parkplatz in Bad Saulgau gefunden

1 In einem abgestellten Auto auf dem Parkplatz einer Therme ist eine Leiche gefunden worden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat Leichenfund auf dem Parkplatz einer geschlossenen Therme: Wer ist die tote Person, die offenbar schon länger im Auto lag?







In einem abgestellten Auto auf dem Parkplatz einer Therme in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) ist die Leiche einer Person gefunden worden. Passanten hätten die Leiche am Donnerstagmorgen entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Noch gebe es keine Hinweise auf die Identität der Person. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.