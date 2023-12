1 Nicht zuletzt Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben Wirkung gezeigt. Jetzt gibt es mehr Geld. Doch damit wächst für viele Kommunen auch das Problem immer höherer Kosten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Wer im öffentlichen Dienst tätig ist, durfte sich unlängst freuen: Mehr Geld soll es künftig am Monatsende geben. Arbeitgeber wie der Schwarzwald-Baar-Kreis allerdings ächzen damit nun unter einer enormen finanziellen Mehrbelastung









Nachdem in den Wochen zuvor schon andere Ausschüsse am Zug gewesen waren, lag es dieses Mal am Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit, über den Haushaltsplanentwurf für den Schwarzwald-Baar-Kreis zu beraten.