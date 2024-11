Landkreis reagiert auf Leser-Kritik: Desaströse Straßen wegen des neuen Rottweiler Landratsamtes?

1 Vor allem der Zustand mancher Landstraße ist beklagenswert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Kein Geld für Straßen- und Brückensanierung, weil der Landkreis für rund 85 Millionen ein neues Landratsamt baut – so lautet der Vorwurf einer Leserin. Zum Ärger der Kreisräte und der Kreisverwaltung.









Link kopiert



Mit dem Narrativ, dass wegen des neuen Landratsamtes kein Geld mehr für die Infrastruktur da sei – wie es eine Bürgerin in ihrem Leserbrief behauptet hatte – wollte etwa Franz Moser (CDU) aufräumen. 2,6 Millionen Euro an reinen Unterhaltungsmaßnahmen würden 2025 in Straßen und Brücken fließen. Diesen Vorwurf müsse man sich nicht machen lassen.