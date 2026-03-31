Landkreis Lörrach: Klare Trendwende am Arbeitsmarkt bleibt aus

Die Zahl der Arbeitslosen ist nach Angaben der Agentur für Arbeit Lörrach im März gegenüber dem Vormonat um 256 Personen auf 11 723 zurückgegangen.
Der Arbeitsmarkt zeigt im März eine saisonübliche Entwicklung. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist nach Angaben der Agentur für Arbeit Lörrach gegenüber dem Vormonat um 256 Personen auf 11 723 zurückgegangen, die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Von dieser Entwicklung profitieren nahezu alle Personengruppen – mit Ausnahme der Langzeitarbeitslosen, deren Zahl um 41 steigt. Der Zugang an gemeldeten Arbeitsstellen ist zuletzt deutlich gestiegen, wie es in der Mitteilung der Arbeitsagentur heißt.