Landkreis investiert mehr Geld: Schulsozialarbeit an Rheinfelder Schulen wird aufgestockt

Der Rheinfelder Gemeinderat hat zusätzliche Stellenprozente der Schulsozialarbeit an den Rheinfelder Schulen mit Wirkung ab Januar 2026 einstimmig bewilligt.
Schulsozialarbeit ist ein professionelles sozialpädagogisches Angebot an Schulen, welches Schüler sowie Eltern und Lehrer beim Meistern von sozialen, persönlichen oder schulischen Herausforderungen unterstützen soll. Der Landkreis Lörrach will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Schulsozialarbeit investieren und hat hierzu nach einem eigenen Bedarfsermittlungssystem die förderfähigen Stellenanteile an einigen Schulen aufgestockt.