Der Weihnachtsmarkt in Zavelstein ist bereits abgesagt.

In einer digitalen Konferenz haben die Bürgermeister aus dem Kreis Calw und Landrat Helmut Riegger angesichts der Corona-Alarmstufe beschlossen, die meisten öffentlichen Veranstaltungen in nächster Zeit abzusagen. Keine einheitliche Linie fanden die Verwaltungschefs für die Weihnachtsmärkte im Kreis: Da werde "ein Großteil" abgesagt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.















Kreis Calw - Seit Mittwoch, 17. November, gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe. Diese wurde ausgerufen, da die Kliniken und die Intensivstationen im Land das Belastungsmaximum erreicht haben. In vielen Bereichen gilt deshalb nun die 2G-Regel, etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen oder bei Veranstaltungen. Das bedeutet, dass nur noch geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben.

Bei einer digitalen Sitzung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit Landrat Helmut Riegger einigten sich die Rathauschefs am 16. November aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung darauf, in den kommenden Wochen kommunale Veranstaltungen, vor allem solche in geschlossenen Räumen, abzusagen. Lediglich in Einzelfällen werden kommunale Veranstaltungen unter 2G+ abgehalten (geimpft oder genesen plus tagesaktuellen Test). Kommunalpolitische Sitzungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Auch privat organisierte Veranstaltungen sind von der Einigung nicht betroffen.

Viele Weihnachtsmärkte werden abgesagt

Ein Großteil der Kommunen im Landkreis Calw werden ihre selbstständig geplanten Weihnachtsmärkte aufgrund der aktuellen Lage absagen. Jedoch gibt es auch vereinzelt Städte und Gemeinden im Landkreis Calw, die weiterhin planen, ihre Weihnachtsmärkte unter 2G-Regelungen durchzuführen.

"Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen, indem Sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten – und lassen Sie sich impfen, falls Sie das noch nicht getan haben", appellieren Landrat Helmut Riegger und Sprecher der Bürgermeister, Bürgermeister Ulrich Bünger aus Wildberg an die Bürgerschaft. "Es ist ein richtiges Zeichen, dass wir uns gemeinsam mit den Städten und Gemeinden im Landkreis darauf verständigen konnten, kommunale Veranstaltungen abzusagen. Die Entwicklungen der letzten Wochen machen einen solchen Schritt absolut erforderlich." Eine Übersicht über die aktuellen Impftermine gibt es unter www.kreis-calw.de/impfung.