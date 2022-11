1 Die Kosten für die Pflege im Kreis Calw werden deutlich steigen. Foto: DPA/Marijan Murat

Die Gesellschaft wird älter. Damit wächst der Bedarf an Pflege, vor allem aber auch an Pflegekräften. Dafür will der Gesetzgeber die Pflegeberufe attraktiver machen. Aber das kostet Geld – das zu Pflegende, deren Angehörige und in letzter Konsequenz die Sozialkassen aufbringen müssen. Auch im Kreis Calw.















Kreis Calw - Genau deshalb hat die Verwaltung des Landratsamts einen Bericht zu den aktuellen "Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege" auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses (BSA) des Calwer Kreistags gehoben. Wahrscheinlich auch, um in Anschluss an die diesjährigen Beratungen zum Sozialhaushalt die BSA-Mitglieder auf mutmaßlich und perspektivisch sich andeutende weitere, enorme Kostensteigerungen für den Landkreis in diesem Bereich vorzubereiten.

Hintergrund dürften die gerade angelaufenen Tarifverhandlungen im Pflegebereich sein. Erst seit September dieses Jahres ist das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung" (GVWG) in Kraft, gemäß dem Mitarbeitende in der ambulanten und stationären Pflege immer eine "tarifgerechte Entlohnung" erhalten müssen. Und genau die Umsetzung dieser Tariftreueregelung dominiere neben der bereits seit Frühjahr dieses Jahres extrem ansteigenden Inflationsrate auch im Kreis Calw die aktuellen Entgeltverhandlungen mit den Betreibern der Pflegeeinrichtungen, so der Wortlaut der Sitzungsvorlage im BSA zu diesem Thema.

Eigenanteile der Bewohner werden sich deutlich erhöhen

Auch in Einrichtungen, in denen bereits in der Vergangenheit Tariflöhne gezahlt würden, werden sich demnach "die Eigenanteile der Bewohner durch die für 2023 erwarteten Tarifabschlüsse deutlich erhöhen". Insbesondere, da die Politik voraussetze, dass in den Tarifverhandlungen mindestens ein Inflationsausgleich berücksichtigt werde. So habe die Gewerkschaft Verdi mittlerweile eine Gehaltssteigerung von mindestens 500 Euro pro Monat, beziehungsweise 10,5 Prozent, in den Verhandlungen gefordert.

Dies lasse "eine anspruchsvolle Tarifrunde erwarten". Die in Folge mutmaßlich erheblich steigenden Personalkosten müssten aber letztlich wieder über die Heimentgelte refinanziert werden. Allgemein zur Kostendämpfung empfohlene Maßnahmen etwa für Einsparungen im energetischen Bereich wie beispielsweise die Reduzierung der Raumtemperatur seien dem gegenüber in Pflegeheimen nicht umsetzbar – so dass zu den Tarifsteigerungen auch noch allgemeine, enorme Kostensteigerungen zuzurechnen seien.

Nur geringe Entlastung für eine begrenzte Anzahl der Pflegeheimbewohner

Somit würden aus Sicht des Landkreises auch zum Beispiel "in bislang hochpreisigen Einrichtungen die Eigenanteile deutlich ansteigen" müssen. Überlegungen, wie die Bewohner angesichts der erwarteten erheblichen Mehrkosten entlastet werden könnten, seien bislang jedoch noch nicht wirklich ausgereift. Von der geplanten Erhöhung des Wohngelds zum Jahreswechsel werde beispielsweise "nur eine geringe Entlastung für eine begrenzte Anzahl der Pflegeheimbewohner" erwartet. Es müsse darüber hinaus damit gerechnet werden, dass auch "durch den enormen Anstieg der Baukosten der Investitionskostenanteil in Neueinrichtungen" – den Heimbewohner mitzufinanzieren hätten – "auch im Landkreis Calw die Grenze von 1000 Euro pro Monat demnächst überschreiten" werde.

Aktuelle Auswertungen der Ersatzkassen vom Juli dieses Jahres zeigten zudem auf, dass in Baden-Württemberg der Durchschnitt des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE; Anteil der pflegebedingten Aufwendungen, die nicht von der Pflegeversicherung finanziert werden) bei 1285 Euro lag "und damit deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 964 Euro". Im Vergleich liege dieser EEE-Durchschnitt im Landkreis Calw aktuell bei 1167 Euro. Durch die laufenden Entgeltverhandlungen der letzten Monate werde deutlich, dass zur Umsetzung einer tarifgerechten Bezahlung ein EEE von mindestens 1200 Euro pro Monat erforderlich sein wird.

Steigerungen der Heimkosten werden höher ausfallen

Die bisherige Vergütungsstruktur der Pflegeheime im Landkreis Calw zeige auf, dass etwa die Hälfte der Einrichtungen bisher unterhalb dieses Schwellenwertes lagen. Im ganzen Bundesland betraf das in der Vergangenheit nur rund 39 Prozent der Einrichtungen. Der Nachholbedarf "und damit die Steigerungen der Heimkosten dürften somit im Landkreis Calw höher ausfallen als im baden-württembergischen Vergleich", so die Prognose.

Man gehe daher davon aus, dass "die Erhöhung der Eigenanteile die finanzielle Belastung der Bewohner und deren Angehörigen extrem verschärfen wird", so das Resümee der Experten des Sozialdezernats des Landkreises. Sollte die öffentlich geführte Diskussion "um eine Entlastung der Bewohner von ungebremst steigenden Heimkosten nicht kurzfristig zu geeigneten Maßnahmen führen", müsse auch im Landkreis Calw "mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen sowie der Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege" gerechnet werden. Heißt: Der Landkreis wird mutmaßlich immer häufiger in die Bresche springen müssen, weil Heimbewohner und deren Angehörige die Kosten nicht mehr allein tragen könnten. Selbst "wenn das eigene Häusle dann aufgebraucht" würde, wie es Norbert Weiser formulierte.

Erneute Pflegereform gefordert

Gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag fordert daher auch der Kreis Calw vor diesem Hintergrund "eine erneute Pflegereform". Insbesondere würden kurzfristige Maßnahmen unter anderem zur Bekämpfung des Personalmangels, eine weitere Absenkung der pflegebedingten Eigenanteile, eine vollständige Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung durch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, eine Übernahme der Investitionskosten als Subjektförderung sowie ein stärkerer Fokus auf die häusliche Pflege gefordert – ohne jedoch zu spezifizieren, wie diese Ziele auch konkret umgesetzt, beziehungsweise finanziert werden könnten.