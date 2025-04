Weiler feiert – nämlich Anfang Oktober, wenn das 64. Kreiserntedankfest in dem etwa 610-Einwohner-Ort stattfindet. Die Landjugend Weiler berichtet, was die Besucher erwartet. Geplant sind fünf Tage, vollgepackt mit Veranstaltungen.

Die Landjugend Weiler lädt im kommenden Oktober fünf Tage lang zum Feiern ein – nämlich wenn das 64. Kreiserntedankfest im Königsfelder Ortsteil stattfindet. Neben DJs und Unterhaltung freut sich die Landjugend besonders auf den großen Erntedankumzug am Sonntag.

Seit rund einem Jahr steckt die Jugendgruppe bereits in den Planungen, mittlerweile befinden sich die Mitglieder auf den letzten Metern der Vorbereitungen für das Spektakel. Worauf sich die Besucher im Oktober freuen können, berichten die Mitglieder Landjugend Weiler unserer Redaktion.

Weiler ist Rekordhalter

Von Donnerstag, 2., bis Montag, 6. Oktober, begrüßt die Landjugend neue Interessierte sowie alte Bekannte im Festzelt in Weiler. „Die Landjugendgruppe Weiler hat in diesem Jahr Großes vor“, heißt es in ihrem Vorbericht. Daher haben die Mitglieder vor gut einem Jahr schon begonnen, die traditionelle Feier zu planen. Nun neigen sich die Vorbereitungen dem Ende zu. Insgesamt besteht der Fest-Ausschuss aus 16 Köpfen – und die haben viel zu tun: Jüngst kam die Gruppe zum 14. Mal zusammen.

Mittlerweile findet das Kreiserntedankfest seinen bereits neunten Einzug im rund 610 Einwohner zählenden Weiler – damit ist der Ort alleiniger Rekordhalter, denn nirgends hat das Fest so oft stattgefunden wie in Weiler. Zuletzt fand das Kreiserntedankfest 2018 im Königsfelder Ortsteil statt. Damals bestand der Verein seit 50 Jahren. Vereine aus dem Ort sowie aus der umliegenden Ortschaft unterstützen den Verein, und bringen sich bei verschiedenen Arbeitseinsätzen und Aufgaben ein.

Fünf Tage volles Programm

Am Donnerstag, 2. Oktober, heizen die Dirndlknacker im Festzelt bei einem bayrischen Abend ein. Anschließend übernimmt DJ Tobi Bonito die Stimmung und bereitet auf die folgenden Tage vor.

Am Freitag, 3. Oktober, findet den ganzen Tag Programm statt. Los geht es morgens mit Frühschoppen; später wartet ein „Bulldog-Dragster-Rennen“ in Kooperation mit dem Dieselclub Hardt auf die Besucher. Am Abend stimmen die „Heimathelden“ aufs Wochenende ein.

Höhepunkt ist Umzug am Sonntag

„Für Samstag sind ein paar Hochkaräter geplant“, berichtet die Jugendgruppe – nämlich wenn Stereoact mit Lena Marie Engel und das Duo DJ Team Mütze Katze mit einigen Songs aus den 1990er- und 2000er-Jahren zum Feiern einladen.

Der Höhepunkt des Erntedankfests folgt am Sonntag, 5. Oktober, beim traditionellen Umzug. „Nach einem Gottesdienst, dem offiziellen Stehempfang und dem Frühshoppen mit dem Musik- und Trachtenverein Neuhausen werden die Landjugendgruppen um 14 Uhr beim Umzug ihre selbstgebauten Wägen und Schilder präsentieren. Beteiligt sind hier weiter Musikvereine, Festreiter und Trachtenvereine“, schreibt der Verein. Der Umzug führt ins Festzelt, wo die Saustall Musikanten anschließend für Stimmung sorgen.

Handwerkervesper zum Abschluss

Am letzten Tag des Fests, Montag, 6. Oktober, klingt das Fest gemütlich mit dem Handwerkervesper aus. Aber auch hier darf Musik nicht fehlen – die Band Lauterblech und die Stettener Trachtenkapelle bilden den musikalischen Abschluss.

Ein Blick in die Geschichte der Landjugend Weiler

Historie

Auf Initiative von Hansjörg Weisser versammelten sich am 28. November 1968 elf Jugendliche in Weiler im Gasthaus Krone und gründeten die Landjugend Weiler. Darüber informiert der Verein. Gleichzeitig traten sie dem Bund Badischer Landjugend ein. Die ersten Gruppenabende fanden in einem früheren Klassenzimmer der Schule statt. Im Frühjahr 1969 erhielt der Verein von der damals noch selbstständigen Gemeinde Weiler die Erlaubnis, das leerstehende Obergeschoss im Feuerwehrhaus für die Gruppenabende zu nutzen. Dieser Raum wurde 2009 mit viel Eigenleistung saniert. Derzeit hat die Landjugend etwa 205 Mitglieder, davon 25 aktive Jugendliche aus Weiler und umliegenden Dörfern. Die Landjugend wird von Maximilian Weißer und Lara Hils als Doppelspitze im Vorstand geführt.