Mit Stolz, Dankbarkeit und Vorfreude auf die Zukunft blickte die Landjugend Brigachtal im Gasthaus Löwen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Rund 50 Mitglieder, viele von ihnen in traditioneller Tracht, versammelten sich zur Hauptversammlung.

Rückblick Nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden Leni Wolf und Joshua Klenk folgte der Jahresbericht der Schriftführerin Laura Wehinger. Ihr Bericht, begleitet von einer Bilderschau, ließ das vergangene Jahr noch einmal lebendig werden.

Lesen Sie auch

Kreiserntedankfest Ein absoluter Höhepunkt war das große Kreiserntedankfest, das Brigachtal für fünf Tage in eine Festhochburg verwandelte. Tausende Besucher strömten nach Brigachtal, um das vielfältige Programm zu erleben. Die Landjugend ist noch immer überwältigt von der großen Unterstützung, die sie erhalten hat, und blickt stolz auf das erfolgreiche Festwochenende zurück. Nicht nur organisatorisch verlief alles reibungslos – auch Kassiererin Sara Faller konnte ein positives Ergebnis präsentieren, was bei einem so großen Aufwand erfreulich ist.

Wahlen Frischer Wind im Vorstand: In diesem Jahr wurden Manuel Obergfell und Joschua Hirt nach langjährigem ehrenamtlichen Engagement aus dem Vorstand verabschiedet. Neu im Amt sind Miguel Pinto Grangler als zweiter Vorstand und Tom Wagner als Beisitzer.

25-jährige Mitgliedschaft

Ehrungen Zudem wurden Daniel Kaltenbach, Corinna Münch, Hans Rau, Markus Käfer, Michael Maute, Peter Bucher und Philipp Käfer für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Lob Auch Bürgermeister Michael Schmitt meldete sich zu Wort. Er richtete ein riesiges Dankeschön an die Landjugend und lobte stolz das top organisierte Kreiserntedankfest im Oktober. „Schön zu sehen, wie die gesamte Gemeinde mitangepackt hat und die Landjugend die gute Laune nie verloren hat“, wird er in der Mitteilung der Landjugend zitiert.

Vorschau auf das Jahr

Ausblick Die Vorschau auf das kommende Jahr zeigt einen vollen Terminkalender, der viele spannende Veranstaltungen verspricht. Traditionell stellt die Landjugend am 1. Mai den Maibaum auf und lädt die Dorfgemeinschaft. Ein weiterer Höhepunkt ist die Teilnahme am Kreiserntedankfest vom 2. bis 5. Oktober in Weiler, bei dem die Landjugend mit einem eigenen Wagen vertreten sein wird.

Bei Interesse Wer Interesse an der Landjugend hat, ist willkommen, an den wöchentlichen Treffen teilzunehmen. Diese finden immer dienstags um 19 Uhr im Gruppenraum im Werk- und Vereinshaus Klengen statt.