Landgericht Verden: Urteilsverkündung im Klette-Prozess? Es bleibt spannend

Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dass die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette Geldtransporter und Supermärkte überfallen hat. Die Verteidigung sieht das völlig anders. Was passiert nun?
Verden - Nach mehr als einem Jahr Verhandlung könnte der Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette wegen bewaffneter Raubüberfälle heute enden. Die Plädoyers sind gesprochen, das Urteil wird erwartet. Aber: Da die Verteidigung in ihrem Schlussvortrag Anträge gestellt hat, ist auch möglich, dass die Verhandlung weitergeht. Der Fortgang des Verfahrens hängt davon ab, ob das Gericht die Anträge zulässt oder ablehnt.