Verden (dpa/lni) - Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette wegen bewaffneter Raubüberfälle hat ein Opferanwalt mit Blick auf eine einzelne Tat elf Jahre Haft für die Angeklagte gefordert. Klette sollte wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter am 6. Juni 2015 in Stuhr nahe Bremen wegen versuchten schweren Raubes verurteilt werden, sagte der Jurist vor dem Landgericht Verden. Anders als die Staatsanwaltschaft bewertet der Opferanwalt die Tat nicht als versuchten Mord. Damit folgt er einer Einschätzung des Gerichts. Dieses hatte im Laufe des Prozesses mitgeteilt, dass es die Tat wohl nicht als versuchten Mord werten wird.

Der Mandant des Anwalts saß damals am Steuer des Fahrzeuges mit rund einer Million Euro, als drei Bewaffnete versuchten, an das Geld zu gelangen. Schüsse fielen, der Fahrer hatte Todesangst. "Er musste erleben, wie von außen in den Innenraum des Transporters geschossen wurde", sagte der Rechtsanwalt in seinem Plädoyer. Die Folgen der Tat für den damaligen Geldtransporterfahrer sind demnach schwer. Bis heute gehe es dem Mann "beschissen", sagte er. Er sei traumatisiert und nicht mehr in der Lage zu arbeiten.

Anwalt: Klette hat keine Reue gezeigt

Mehrfach wandte sich der Anwalt direkt an die Angeklagte, die von Unterstützern im Besucherraum mit Applaus und Jubel begrüßt wurde. Er warf ihr vor, dass sie selbst versucht habe, das Verfahren in einen politischen Kontext zu stellen. Dabei gehe es in dem Prozess nicht um ihre RAF-Vergangenheit und politische Taten, sondern um gewaltsame Raubüberfälle. Der Jurist kritisierte, dass Klette bislang keine Reue, keine Einsicht und auch kein Mitgefühl mit den vielen Opfern zeige. Er habe den Eindruck, sie sei gefangen in sich selbst, so der Anwalt. Die 67-Jährige wollte im Anschluss an das Plädoyer eine eigene Verteidigungsrede halten.

Die in Berlin festgenommene Deutsche steht seit März 2025 in Niedersachsen vor Gericht. Laut Anklage soll Klette gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zwischen 1999 und 2016 maskiert und teils schwer bewaffnet Geldtransporter und Supermärkte überfallen und mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben.