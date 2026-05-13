Landgericht Verden: Anwälte sehen keine Beweise für Tatbeteiligung von Klette

Wer steckt hinter einer Raubserie mit Millionenbeute? Für die Staatsanwaltschaft ist die Lage klar, für die Verteidigung nicht. Aus ihrer Sicht muss Daniela Klette frei gelassen werden.
Verden - Für die Verteidigung der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette ist die Sache klar: Es gibt keine Beweise dafür, dass Klette an den ihr vorgeworfenen acht bewaffneten Raubüberfällen mit Millionenbeute beteiligt war. Erwiesen ist demnach aber der Verstoß gegen das Waffengesetz, daher könne die 67-Jährige auch nicht völlig freigesprochen werden, erklärte ihr Anwalt Lukas Theune in einer Verhandlungspause auf Nachfrage des NDR.