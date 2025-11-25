Landgericht und Polizei berichten: Gewalt gegen Frauen im Kreis Rottweil – das sind die erschreckenden Zahlen

Frauen werden vermehrt Opfer häuslicher Gewalt, Belästigungen, Missbrauchs oder auch anderer Gewalt-Formen. Auch im Kreis Rottweil steigen die Zahlen kontinuierlich.
Im bundesweiten und auch im landesweiten Trend steigen die Zahlen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Zum Anlass des internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am Dienstag, 25. November, gibt unsere Redaktion einen Überblick über die Situation im Landkreis. Denn auch der Kreis Rottweil ist keine Ausnahme im bundesweiten Trend.