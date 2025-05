Landgericht Rottweil: Wendung im Kugelbomben-Prozess – Angeklagter legt ein Geständnis ab

Polizei in Rottweil Fünf Pferde büxen aus – Bahnstrecke muss gesperrt werden

Fünf ausgebüxte Pferde, die nicht nur an einem Bahngleis, sondern auch an Kaufland und Aldi in Rottweil vorbeigaloppieren – dieses Szenario hielt am Dienstag Einsatzkräfte in Atem.