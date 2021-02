Landgericht Rottweil verhandelt Versuchter Totschlag in Flüchtlingsheim

An jenem Tag sei der Angeklagte, der kein deutsch spricht, in die Bäckerei gelaufen und habe angedeutet, dass er hungrig sei. Eine Mitarbeiterin habe ihm erfolglos erklärt, dass man ihm ohne Bezahlung nichts geben könne. Nach mehrfacher Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, wurde die Polizei verständigt. In dieser Zeit soll der Beschuldigte Backwaren entwendet haben.

"Nicht zurechnungsfähig und unberechenbar"

Die Polizeibeamten nahmen ihn anschließend mit aufs Revier, durchsuchten ihn und erteilten ihm einen Platzverweis für Kelsterbach. Kurze Zeit später soll der Angeklagte erneut die Bäckerei aggressiv aufgesucht haben. "Er war nicht zurechnungsfähig und unberechenbar", erzählt ein Mitarbeiter.

Dieser sei von dem Beschuldigten mit einem Kellnermesser bedroht worden. Trotz eines Versuchs, ihn mit Desinfektionsmittel abzuwehren, habe der Angeklagte nicht aufgehört. "Er schien geistesabwesend", so der Zeuge. Auch die anderen Mitarbeiter und die Polizei bestätigten, dass sich der Beschuldigte in einem schlechten mentalen Zustand befunden habe. Rund 25 Euro Münzgeld und abgepackte Backwaren habe der Angeklagte bei seinem zweiten Auftreten entwendet.

Die Polizeibeamten konnten ihn rechtzeitig aufhalten und nahmen ihn nach der Tat in Gewahrsam. Alle Zeugen sagen aus, dass sie die Drohungen mit dem Messer ernst nahmen und Angst hatten. "Ich träume heute noch davon", bedauert eine Mitarbeiterin. Eine andere sagt aus, dass sie seit dem Vorfall mit einem mulmigen Gefühl arbeite, wenn sie allein in der Bäckerei sei.

Auseinandersetzung sei zu erwarten gewesen

Bei seiner zweiten Tat wird der Angeklagte beschuldigt, am 25. Mai, in einer Flüchtlingsunterkunft in Rottweil, mit einem Mitbewohner in Streit geraten zu sein. Im Verlauf dieses Streits soll er ein Küchenmesser aufgenommen und gegen den anderen Mitbewohner – in der Absicht diesen zu töten – gerichtet haben. Die Ursache des Streits sei noch unklar.

Ein Polizeizeuge sagt während der Verhandlung aus, dass es ihn nicht wundere, dass es zwischen den beiden Bewohnern zum Streit kam. So seien beide Personen bereits polizeilich bekannt gewesen. Rund 50 bis 60 Einsätze habe der Angeklagte allein in einem Kaufhaus in Rottweil verursacht, so der Polizist. Zudem soll der Beschuldigte in der Vergangenheit auch noch in anderen Rottweiler Geschäften Hausverbot erteilt bekommen haben.

Der Angeklagte habe bereits in seiner Zeit in Tianjin unter seiner psychischen Erkrankung gelitten. Im Jahr 2008 sei er zehn Jahre lang fast durchgängig in einem dort ansässigen Krankenhaus in Behandlung gewesen. Auch sei er in China in mehreren Streitereien verwickelt gewesen. Die Idee, 2018 nach Deutschland zu kommen, sollen die Eltern des Angeklagten – die noch in China leben – initiiert haben, da auch sein Bruder in Deutschland lebte. Zu seiner Familie habe der Angeklagte derzeit keinen Kontakt. Ein Kontaktversuch seitens der Dolmetscherin, die die Verhandlung im Gericht übersetzte, scheiterte.

Wegen den zwei Tatvorwürfen wird wegen besonders schweren Raubs und versuchten Totschlags verhandelt. Es folgen weitere Fortsetzungstermine am 18. und 19. Februar.